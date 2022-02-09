В этом уверен глава Take-Two, которой принадлежит студия-разработчик GTA.

Компания Take-Two раскрыла информацию по доходам за третий квартал текущего финансового года. В рамках общения с инвесторами глава компании Штраус Зельник рассказал, какое будущее ждёт популярные игровые серии Grand Theft Auto и Red Dead Redemption.

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Глава Take-Two дал понять, что невероятный успех Grand Theft Auto Online не должен сильно повлиять на выпуск одиночных проектов, которые по-прежнему пользуются большим спросом у игроков. Зельник подчеркнул, что его компания никогда не ставила крест на развитии одиночных игр, как это делали некоторые конкуренты. Он выразил надежду, что спрос на крутые сюжетные боевики сохранится.

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Здесь самое время вспомнить о Rockstar, которая принадлежит Take-Two. Сложно не заметить, что успех Grand Theft Auto Online заставил скорректировать планы студии по работам над одиночными играми, как бы ни пытался Зельник убедить нас в своей безграничной любви к «синглу». Радует только одно: новая Grand Theft Auto действительно находится в разработке. Но вот когда состоит её релиз — большой вопрос.