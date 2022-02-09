Компания Take-Two раскрыла информацию по доходам за третий квартал текущего финансового года. В рамках общения с инвесторами глава компании Штраус Зельник рассказал, какое будущее ждёт популярные игровые серии Grand Theft Auto и Red Dead Redemption.
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Глава Take-Two дал понять, что невероятный успех Grand Theft Auto Online не должен сильно повлиять на выпуск одиночных проектов, которые по-прежнему пользуются большим спросом у игроков. Зельник подчеркнул, что его компания никогда не ставила крест на развитии одиночных игр, как это делали некоторые конкуренты. Он выразил надежду, что спрос на крутые сюжетные боевики сохранится.
Здесь самое время вспомнить о Rockstar, которая принадлежит Take-Two. Сложно не заметить, что успех Grand Theft Auto Online заставил скорректировать планы студии по работам над одиночными играми, как бы ни пытался Зельник убедить нас в своей безграничной любви к «синглу». Радует только одно: новая Grand Theft Auto действительно находится в разработке. Но вот когда состоит её релиз — большой вопрос.