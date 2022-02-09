Разработчики из Ice-Pick Lodge выпустили релизный трейлер «Помни…» — приключенческой игры, действие которой происходит в провинциальном российском городке. В центре сюжета — молодой человек по имени Миша. Парню надоела размеренная жизнь, но в какой-то момент она меняется с появлением школьной возлюбленной, Аси Камышиной. Герой попытается восстановить отношения со старыми друзьями.
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Сама Ice-Pick Lodge называет «Помни…» экспериментальным проектом и небольшим проектом, над ним работало несколько человек во главе с техническим директором студии Айратом Закировым. Здешний геймплей — это набор несложных мини-игр, помогающих главному герою восстановить воспоминания и разобрать все мысли. Авторы «Помни…» подготовили несколько концовок, на полное прохождение уйдет около пяти часов. Релиз проекта состоится завтра, 10 февраля, на ПК.
За всеми подробностями можно обратиться к официальной страничке в Steam.