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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: релизный трейлер приключенческой игры «Помни…» про жизнь в российской глубинке
Если история будет хорошей, то проекту стоит дать шанс.
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Разработчики из Ice-Pick Lodge выпустили релизный трейлер «Помни…» — приключенческой игры, действие которой происходит в провинциальном российском городке. В центре сюжета — молодой человек по имени Миша. Парню надоела размеренная жизнь, но в какой-то момент она меняется с появлением школьной возлюбленной, Аси Камышиной. Герой попытается восстановить отношения со старыми друзьями.

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Сама Ice-Pick Lodge называет «Помни…» экспериментальным проектом и небольшим проектом, над ним работало несколько человек во главе с техническим директором студии Айратом Закировым. Здешний геймплей — это набор несложных мини-игр, помогающих главному герою восстановить воспоминания и разобрать все мысли. Авторы «Помни…» подготовили несколько концовок, на полное прохождение уйдет около пяти часов. Релиз проекта состоится завтра, 10 февраля, на ПК.

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За всеми подробностями можно обратиться к официальной страничке в Steam.

#ice pick lodge #помни
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Abobus
00:29
Пасть закрлй, овцее6.
Безопасность в сети - ищем обидчика
Inqizitor
00:28
Вы о рынке или о национальной безопасности? Рынок - страны ЕАЭС, если запретить покупать любое внешнее оборудование законодательно.
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wolfire
00:28
диагностика рака) ну как краба) тока рака
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
Зеновий Радеонович
00:27
та самая анонимная крипта из той самой защищенной биржи. ну, ок.
Власти США арестовали супружескую пару за кражу биткоинов на сумму $3,6 млрд
Вячеслав Виниченко
00:26
Ю-юмор! 80 лвл
Украинские власти планируют превратить страну в криптовалютный хаб, привлекая майнеров и инвесторов
terenty79
00:25
вот и очередное докозательство, того, что в крипте этой вор вора погоняет.
Власти США арестовали супружескую пару за кражу биткоинов на сумму $3,6 млрд
Вячеслав Виниченко
00:25
он сюда пришел потролить вас и посмотреть как вы брызжите слюной от злости! Как в зоопарк, ну ты понял.
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Abobus
00:24
Пасть закрой.
Украинские власти планируют превратить страну в криптовалютный хаб, привлекая майнеров и инвесторов
terenty79
00:24
что то мутно, все эти дополнения как какой то бред.
Состоялся релиз дополнения «Иосиф: коллапс» к Far Cry 6 с главным злодеем из пятой части
Гей Мер
00:22
Либераст детектд
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
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