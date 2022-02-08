«Иосиф: коллапс» — третье и заключительное дополнение к Far Cry 6 в рамках сезонного пропуска — уже доступно на консолях и ПК. DLC посвящено Иосифу Сиду, знаменитому злодею из Far Cry 5, в искажённой версии округа Хоуп штата Монтана.
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Геймплей третьего дополнения строится по принципам «рогалика». Игроку предоставляется возможность проникнуть в истерзанный разум утратившего веру злодея Иосифа Сида. Ещё тут можно сразиться с бывшими последователями и даже дать отпор семье, чтобы побороть внутренних демонов героя.
Разработчики посчитали нужным напомнить, что прохождение DLC доступно в совместном режиме. Заинтересованным игрокам также рекомендуется посмотреть небольшой геймплейный ролик.
Дополнение «Иосиф: коллапс» вышла на ПК (Ubisoft Connect, EGS), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Приобрести аддон можно как отдельно, так и в составе сезонного абонемента.