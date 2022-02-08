Из грязи в князи.

Стратегические игры отличаются тем, что выхода дополнений к ним приходится ждать по полтора года и больше. Не стала исключением и Crusader Kings III, первый масштабный аддон для которой — Royal Courts — вышел только сегодня. Сопутствующий видеоролик прилагается, цена в Steam — 515 рублей, или чуть дешевле, чем оригинальная Crusader Kings III в рамках проходящей сейчас двухдневной распродажи. Да, ценообразование дополнений — отдельная тема, достойная длительного обсуждения.

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Дополнение, как и следует из его названия, посвящено королевскому двору и всему, что с ним связано. Мы будем принимать вассалов, вершить правосудие, создавать различные культурные традиции и многое другое. Параллельно, естественно, становясь целью дворцовых интриг.

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Crusader Kings III вышла осенью 2020 года и получила очень высокие оценки.