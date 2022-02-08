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Новости Software Михаил Андреев
Кинематографический трейлер к скорому старту второго сезона в Call of Duty Vanguard и Warzone
Pacific’сты.
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Уже в следующий понедельник в Call of Duty Vanguard и Warzone стартует второй совместный сезон, и по такому случаю разработчики опубликовали сопутствующий кинематографический ролик, по сюжету которого группа «Йети» отправляется на поиски страшного оружия, наречённого «Небула-5».

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Напомним, что после релиза Call of Duty Vanguard королевская битва Warzone преобразилась, получив постфикс Pacific и перенеся место своего действия на живописный островок в Тихом океане.

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Изначально второй сезон должен был стартовать гораздо раньше, но практически в самый последний момент разработчики посчитали и поняли, что не успевают. Так что ожидаем 14 февраля.

#activision #call of duty warzone #call of duty vanguard
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