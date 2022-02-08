Дополнение потихоньку обретает уверенный вид.

На протяжении многих месяцев, минувших с момента анонса дополнение Heart of Russia («Сердце России») для симулятора дальнобойщика Euro Truck Simulator 2 разработчики ограничивались исключительно публикацией скриншотов. Снимки экрана, это, конечно, замечательно, но несравнимо по уровню наглядности с полноценными записями игрового процесса. Сегодня это безобразие было исправлено, и SCS Software опубликовала 20-минутный геймплейный ролик, в котором демонстрируется путь из Вязьмы в Калугу.

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Несмотря на наличие геймплейного ролика, у дополнения Heart of Russia всё ещё отсутствует точная дата выхода, а на возможные «окна» релиза пока нет даже намёков.

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Стоит отметить, что по своим масштабам аддон огромен, ведь в его рамках мы побываем во множестве российских городов от Вязьмы и Калуги до Москвы, Нижнего Новгорода и других «миллионников». По всей видимости, именно масштаб и является причиной неохотного оглашения информации о релизе — работа всё-таки ещё идёт.