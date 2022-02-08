Как говорится, спасибо, что хоть через два месяца, а не через два десятилетия.

С конца прошлого года Star Wars Battlefront II страдает от массового жульничества (технически — использования оставленного разработчиками бага), позволявшего игрокам обретать бессмертие и, не опасаясь наказания в виде убийства, терроризировать весь сервер. Честные геймеры жаловались на возникшую ситуацию, но до её окончательного решения дошло только вчера вечером.

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Но, как оно нередко бывает в современной игровой AAA-индустрии, вместе с лечением одной ошибки разработчики покалечили другой игровой элемент. Согласно жалобам игроков, в режиме «Битва звёздных истребителей» произошла поломка счётчика подкреплений, из-за чего теперь смерти наступающей стороны перестали учитываться.

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Согласно заверениям представителей DICE, студии известно о проблеме и она уже работает над её решением.