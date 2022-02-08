Две недели осталось до выхода ожидаемого всеми фанатами Destiny 2 контентного дополнения «Королева-ведьма» (The Witch Queen), поэтому разработчики из Bungie решили, по видимому, в последний раз «подразнить» геймеров, опубликовав продолжительный 13-минутный видеоролик-дневник, в котором рассказали об особенностях, которые ожидают игроков в грядущем аддоне.
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Видеоролик заботливо снабжён русскими субтитрами, поэтому полностью пересказывать его содержание в рамках данного материала не имеет ровным счётом никакого смысла, так что ограничимся основными деталями дополнения. Оно расскажет о том, как нам предстоит освободить Свет из-под контроля королевы-ведьмы Саватун, попутно сконструировав для себя особое оружие, опробовав изменённые классы Пустоты, ну и выполнив массу новых заданий.
Релиз Destiny 2 The Witch Queen назначен на 22 февраля. По состоянию на первое февраля число предзаказов на дополнение превысило один миллион.