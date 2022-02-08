Стиль тут действительно интересный и самобытный.

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Разработчики из компании Roll7 представили релизный трейлер OlliOlli World — аркадного симулятора скейтбординга с необычным визуальным стилем. В представленном материале авторы показали главного героя, изучающего окружающий мир и попутно совершающего различные акробатические этюды.

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Ключевой особенностью OlliOlli World девелоперы считают «непревзойдённую индивидуальность». Игрокам предстоит здесь гонять по живописному и яркому миру Рэдландии в поисках заветной Гнарваны и «загадочных скейтерских богов», попутно знакомясь с интересными персонажами и выполняя сложные трюки.

«Странствуйте по восхитительному причудливому миру, выполняя задания, проходя испытания и обзаводясь новыми друзьями. Индивидуализируйте внешний вид, стиль и трюки своего персонажа, исследуя обширные уровни с множеством маршрутов, дающих массу возможностей для самовыражения.

Бросьте вызов всему миру в режиме лиг или предложите другу превзойти ваши трюки на одном из миллионов уровней, которыми можно делиться с другими игроками. Наслаждайтесь доступностью, глубиной и свободой, погружаясь в фирменный плавный игровой процесс OlliOlli World», — гласит официальное описание к игре.

OlliOlli World доступна для покупки в Steam, PlayStation Store, Microsoft Store и Nintendo eShop.

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В цифровом магазине Valve у проекта уже есть 92 % положительных отзывов из 38 написанных, более объективный пользовательский рейтинг сформируется через недельку-другую.