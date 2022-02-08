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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Тактическая RPG Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters выйдет в начале мая
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Последний раз мы слышали о Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters в октябре, когда разработчики продемонстрировали игровое окружение как полноценного участника баталий. Теперь же разработчики проекта собрались с силами, вспомнили, что такое совесть, и всё-таки уточнили, когда конкретно фанатам франшизы следует ожидать очередной проект. Итак, Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters поступит в продажу 5 мая, а до тех пор все желающие могут оформить на новинку предварительный заказ в Steam по цене в 1 320 рублей.

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В Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters мы будем играть за элитный отряд космодесантников «Серые Рыцари», в задачу которого входит истребление порождений Хаоса во всех обитаемых мирах.

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С точки зрения геймплея Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters будет напоминать проекты серии XCOM: в перерывах между баталиями вы вольны управлять своей базой операций, снаряжать отряд, вести передовые разработки, ну и всячески полезно (в геймплейном, естественно, плане) проводить время.

#warhammer 40000 chaos gate daemonhunters
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