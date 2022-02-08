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Новости Software Игнатий Колыско
В Общественной палате РФ предложили приравнять Steam, Origin и другие площадки к аудиовизуальным сервисам
Отношение к ним в будущем может измениться.
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Популярные игровые цифровые площадки Steam, Origin, PlayStation и Xbox необходимо наделить статусом аудиовизуальных сервисов, которые в дальнейшем должны соблюдать требования закона «о приземлении». Именно такое мнение высказал глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич в интервью с журналистами издания «ТАСС».

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«Совершенно очевидно, что игровые онлайн-сервисы Steam, Origin, PlayStation и Xbox нужно наделить правами и обязанностями аудиовизуальных сервисов, потому что они распространяют контент на очень большое число пользователей. Чем они тогда отличаются от условного Netflix? Подобные сервисы показывают фильмы и сериалы, а игровые площадки также распространяют аудио- и видеоинформацию», — сказал Малькевич.

По словам главы рабочей группы ОП, в ряде игр на упомянутых им сервисах у пользователей есть возможность общаться друг с другом с помощью чатов. Данное обстоятельство уже может стать причиной, по которой Steam, Origin и другие подобные площадки стоит приравнять к социальным сетям.

Также Александр Малькевич рассказал об обращении к нему женщины, которая заметила своего 12-летнего сына за игрой с откровенным содержанием, запущенной через Steam. Отсутствие налаженного и действительно работающего механизма возрастной верификации, по мнению Малькевича, является очевидным минусом упомянутых игровых площадок.

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Напомним, в соответствии с новым законом «о приземлении», зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены компании Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

#steam #origin
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