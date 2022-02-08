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Новости Software Игнатий Колыско
Роскомнадзор обязал Netflix, YouTube, Twitter и другие сайты установить единый счётчик аудитории
И отказы в данном случае приниматься не будут.
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Журналисты издания «РБК» сообщают, что в Роскомнадзоре определили перечень сайтов, чью аудиторию будет считать исследовательская компания Mediascope. Всего названо 79 площадок, которые должны непременно использовать счётчики упомянутой компании. По закону отказать измерителю — как это три года назад сделал «Яндекс» — у владельцев выбранных площадок нет права.

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Согласование списка, состоящего из 79 интернет-площадок, состоялось 2 февраля, это сделала комиссия по отбору уполномоченной организации по исследованию объёма аудитории при Роскомнадзоре. В саму комиссию вошли как чиновники, так и главы крупных медиахолдингов. Например, там присутствовало руководство «СТС Медиа», «Газпром-Медиа», VK и Rambler.

Формирование перечня сайтов необходимо в соответствии с принятым в прошлом году законом, в соответствии с которым ещё осенью 2021 года в России должен был появиться официальный измеритель аудитории интернета. Закон гласит, что такой исследователь должен на постоянной основе считать аудиторию новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов и других ресурсов, которые РКН порекомендует специально созданная комиссия.

Измерителем аудитории Рунета была выбрана компания Mediascope именно на этом заседании 2 февраля. Сотрудничество с этой компанией считается обязательным для 27 аудиовизуальных сервисов, среди которых есть Netflix, «Кинопоиск», Okko, ivi и других.

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Социальные сети представлены восемью площадками, в том числе пока не «приземлившимися», то есть не имеющими своих представительств в России, Facebook, Instagram, Twitter, а также YouTube. Google, напомним, принципиально отказывается от установки счётчиков аудитории.

#youtube #роскомнадзор #netflix #mediascope
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