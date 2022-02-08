Платформа Steam Deck вполне может стать достойным конкурентом Nintendo Switch и других представителей «портативного» гейминга. Поддержку нового «хардварного» творения Valve обеспечили десятки студий с сотнями проектов, однако как минимум одной суперпопулярной игры на Steam Deck представлено не будет — королевской битвы Fortnite.
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Выяснилось это из беседы главы Epic Games Тима Суини с одним из неравнодушных подписчиков в его Twitter. По словам Суини, Epic Games не собирается обеспечивать поддержку Fortnite на новой платформе от Valve ввиду опасений невозможности контролировать популяцию читеров.
Fortnite no, but there's a big effort underway to maximize Easy Anti Cheat compatibility with Steam Deck.— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) February 7, 2022
Связано это, как уточняет Суини, с открытостью Linux (и оболочки Proton в частности), на основе которой работает Steam Deck, и её высокой степени допустимой кастомизации. Да, Epic Games владеет компанией, разработавшей античитерский софт Easy Anti-Cheat, но Суини совершенно открыто заявил, что не доверяет данному программному пакету Fortnite в условиях Linux: ввиду масштабов игры и востребованности читов для неё это может превратиться в одну гигантскую проблему.
Что же касается непосредственно Steam Deck как явления, то Суини тепло отозвался о новом продукте Valve. Старт продаж данного портативного ПК в форм-факторе гибридной консоли назначен на 25 февраля, ну а особо привилегированные издания и блогеры уже успели лично пощупать новинку и оказаться в полном восторге.