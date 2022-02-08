Игра вышла в апреле 2020-го года.

Компания Capcom разместила у себя на сайте информацию по поводу продаж ремейка Resident Evil 3. Повод для публикации вышел занятный: проект разошёлся совокупным тиражом свыше 5 миллионов экземпляров. На это у него ушло почти два года с момента релиза.

реклама

Представители издательства отметили, что росту продаж поспособствовали различные акции в цифровых магазинах с непременным снижением цены. При подсчёте учитывались продажи ремейка Resident Evil 3 в сервисах цифровой дистрибуции (Steam, PS Store, Microsoft Store), а также отгрузки дисковых изданий в розничные магазины.

По поводу темпов продаж ремейка третьей части нужно знать несколько важных моментов. Так, более двух миллионов копий было продано в первые пять дней после релиза, а через полгода после выхода разработчики смогли реализовать уже 3 миллиона экземпляров.

анонсы и реклама -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Страшный обвал цен RTX 3070 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Напомним, полностью созданный с нуля ремейк Resident Evil 3 вышел 3 апреля 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В том же Steam у него есть 78 % рейтинга на основании свыше 34 тысяч отзывов.