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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Продажи ремейка Resident Evil 3 превысили пять миллионов копий
Игра вышла в апреле 2020-го года.
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Компания Capcom разместила у себя на сайте информацию по поводу продаж ремейка Resident Evil 3. Повод для публикации вышел занятный: проект разошёлся совокупным тиражом свыше 5 миллионов экземпляров. На это у него ушло почти два года с момента релиза.

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Представители издательства отметили, что росту продаж поспособствовали различные акции в цифровых магазинах с непременным снижением цены. При подсчёте учитывались продажи ремейка Resident Evil 3 в сервисах цифровой дистрибуции (Steam, PS Store, Microsoft Store), а также отгрузки дисковых изданий в розничные магазины.

По поводу темпов продаж ремейка третьей части нужно знать несколько важных моментов. Так, более двух миллионов копий было продано в первые пять дней после релиза, а через полгода после выхода разработчики смогли реализовать уже 3 миллиона экземпляров.

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Напомним, полностью созданный с нуля ремейк Resident Evil 3 вышел 3 апреля 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В том же Steam у него есть 78 % рейтинга на основании свыше 34 тысяч отзывов.

#capcom #resident evil 3
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Михаил
13:39
фанаты нвидии просто мечтали смартфоны брать по тройной цене, все оправдывали покупку. Итог все против. Ну и правильно. Цены как на видеокарты нам не нужны на смарты
NVIDIA официально прекращает сделку с SoftBank по приобретению Arm
Юрий
13:39
Да а ещё признать игрозависемость бользнью и принудительно ГЕймеров отправлять копать картошку тогда )))))
Налогообложение майнинга в России может пополнить казну более чем на 1 триллион рублей в год по расчетам властей
Inqizitor
13:34
Это не обычный тестер, а солидная китайская контора типа хуавея и то по сравнению с изделиями белых людей ну такое.
Мой первый и последний обзор бюджетного SMD мультиметра HoldPeak HP-990C
Герц
13:34
)))))))))) Ыыыы огонь!
Налогообложение майнинга в России может пополнить казну более чем на 1 триллион рублей в год по расчетам властей
Inqizitor
13:32
Покупать китайскую измерительную технику - это сродни есть суп вилкой. Ну если сильно свербит китайца взять - UniT от средней линейки, на сайте у них в документации погрешности посмотри. Других китайц...
Мой первый и последний обзор бюджетного SMD мультиметра HoldPeak HP-990C
Дмитрий
13:32
Довольно не плохо сделали. образец так сказать другим. но коротковат конечно.
Продажи ремейка Resident Evil 3 превысили пять миллионов копий
Андрей Титаренко
13:32
Ого, такой тщательный и подробный обзор, снимаю шляпу ( ͠° ͟ʖ °͠ )
Вентилятор ID-COOLING WF-12025-SD-K - сделано качественно, но есть нюансы
x.7
13:32
Главное, чтобы 4000 серия нвидии вышла уже после бума майнинга, чтобы можно было по адекватным ценам фермы собирать на новейших и супер технологичных картах нвидии
Переход Эфира на PoS уже близко – тестирование Kintsugi завершается, а впереди Ethereum Shanghai
Андрей Маликов
13:30
твой троллинг мамкиных-майнеров могут не понять, а также не простить
Переход Эфира на PoS уже близко – тестирование Kintsugi завершается, а впереди Ethereum Shanghai
Вова Соколов
13:29
Предлагаю 4870х2 ему туда засунуть ☝🏻🤣
Российские майнеры скупают геймерские видеокарты на фоне роста курса Эфира выше 3000 долларов
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