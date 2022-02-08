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Новости Software Михаил Андреев
Respawn показала трейлер боевого пропуска нового сезона Apex Legends
Неповиновение, однако.
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Сегодня в Apex Legends стартует новый контентный сезон «Неповиновение». Главным нововведением сезона станет Безумная Мэгги — колоритная преступница, вступающая в ряды «Легенд» проекта, ну а на десерт вниманию геймеров будет представлен сопутствующий новый боевой пропуск, с частичным наполнением которого можно ознакомиться с помощью специального опубликованного разработчиками видеоролика.

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Напоминаем, что Apex Legends отмечает трёхлетие со дня выхода: данный проект стал необычайно успешным, и вот уже на протяжении всего периода существования является главным для Electronic Arts в жанре шутеров в плане прибыли. Геймплейно Apex Legends представляет собой королевскую битву с элементами геройского шутера, адаптированную для игры небольшими отрядами. У каждого из героев помимо стандартного подбираемого вооружения имеются уникальные способности, определяющие стиль игры за него и его задачи на поле боя.

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Вместе с новым героем и косметическим контентом в «Неповиновении» появится видоизменённая карта «Олимп» и временный игровой режим «Захват» в режиме «9 на 9». Старт уже сегодня через несколько часов.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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