Недавно состоялся релиз долгожданного долгостроя в лице Resident Evil 4 HD Project — фанатского ремастера незаслуженно забытой многими части серии, призванного облагородить её внешний вид, сделав его чуть более соответствующим современным требованиям к графике. Получилось очень достойно, и отдельно это отметили представители издания GameSpot, опубликовавшие наглядный видеоролик с демонстрацией ремастера параллельно с оригиналом.
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Отметим, что Resident Evil 4 HD Project представляет собой версию игры с набором текстур более высокого разрешения, улучшенной системой освещения, а также многочисленными исправлениями ошибок и геймплейных недоработок, на которые официальные разработчики в оригинальной игре конкретно «забили».
Устанавливается поверх оригинальной Resident Evil 4, совместим с Resident Evil 4 Ultimate HD Edition.