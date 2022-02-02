Работы энтузиастов иногда действительно заканчиваются релизом.

За годы существования игровой индустрии и обожающих причислять себя к ней энтузиастов были озвучены сотни и тысячи планов на различные модификации самых разных масштабов и направленностей. К сожалению, лишь незначительная их доля в итоге добирается до релиза, и вот, приятно сообщить о том, что в числе этих немногих оказался фанатский ремастер Resident Evil 4 с подзаголовком HD Project: с сегодняшнего дня вы можете загрузить соответствующий мод с портала Nexus Mods.

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Важно, впрочем, отметить несколько моментов. Модификация устанавливается поверх Steam-версии оригинальной Resident Evil 4, так что вам в обязательном порядке надо её прикупить, если вы этого ещё не сделали. В ближайшие тридцать часов это можно сделать с 75-процентной скидкой, или за 174 рубля.

Сам процесс установки модификации прост, но не элементарен: он включает в себя двенадцать пунктов, подразумевающих удаление оригинальных директорий и установку обновлённых. Подробное руководство по установке доступно на официальном сайте модификации.

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Напомним, что HD Project улучшает качество текстур в Resident Evil 4, а также исправляет многие до сих пор нерешённые проблемы оригинальной игры. Перед нами именно ремастер, а не ремейк, так что всё повествование и детали игрового мира останутся неизменными.