Компания Microsoft продолжает заниматься улучшением внешнего вида Windows 11, попутно добавляя в новую ОС доработанные и даже уникальные особенности. Так, в ближайшее время операционная система получит систему стикеров для рабочего стола, раздел «Устойчивость» для оптимизации системы энергопитания устройства, а также возможность скрыть панель задач в планшетном режиме.
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Все описанные выше нововведения были обнаружены инсайдером с ником Albacore, который смог достать нужные сведения из самой актуальной сборки ОС. Если говорить про стикеры, то пользователи Windows 11 смогут редактировать их и размещать поверх обоев рабочего стола.
Раздел «Устойчивость» будет содержать рекомендации по поводу энергопотребления: пользователи смогут увидеть оценку текущего режима энергопотребления с точки зрения экологичности.
Появление возможности скрыть панель задач при использовании устройства в планшетном режиме также появилось в одной из последних сборок. Microsoft добавила в настройки параметр для автоматического скрытия панели задач специально для таких случаев.
Все описанные выше возможности должны появиться в Windows 11 в самое ближайшее время.