Издание IGN продолжает вовсю пользоваться своим привилегированным положением и демонстрировать эксклюзивные видеозаписи геймплея даже таких проектов, о которых другие издания давно забыли. Так, на выходных YouTube-канал издания расщедрился на публикацию свежего геймплея тактической RPG King Arthur Knight’s Tale, а конкретно — её второго акта. Сам видеоролик короткий, но всё же достаточно ёмкий.
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В King Arthur Knight’s Tale мы играем за Мордреда, легендарного рыцаря, убившего короля Артура, но и самого погибшего от руки противника. С помощью могущественной магии Владычицы Озера оба персонажа воскресли, и перед Мордредом была поставлена задача организации рыцарского похода с целью завершения своего дела. Ну, и повторно убить Артура не забудьте, если будет время.
King Arthur Knight’s Tale вот уже на протяжении года распространяется в Steam по программе раннего доступа. Полноценный релиз назначен на 29 марта.