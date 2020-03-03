Разработчики из украинской студии Vostok Games сообщили, что в данный момент заняты набором новых сотрудников. Рекруты будут заниматься созданием неким AAA-проектом по неанонсированной интеллектуальной собственности. Сообщение об этом можно прочитать на официальной страничке студии в Twitter.

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Ещё мы знаем, что игра эта будет «мирового уровня». Создаётся она на базе Unreal Engine 4. В описании к вакансии имеется интересный пункт про машинное обучение. В общем, если соискатель знаком с подобной темой, то ему это будет в плюс.

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А теперь перейдём к реальности и фактам. Мы просто обязаны об этом упомянуть. До настоящего момента все знали о Vostok Games (помимо того, что раньше эти люди делали S.T.A.L.K.E.R.) по Survarium. Ну, тот незаконченный условно-бесплатный шутер со свирепой «донатной» моделью, стилистикой позднего СССР и кучей претензий со стороны фанатов. Вдаваться в подробности не особо хочется, но важно сейчас помнить — Vostok Games не доделала Survarium. Ещё компания выпустила в начале прошлого года Fear of Wolves — шутер в жанре «королевская битва». Проект был достаточно прохладно принят публикой, средний рейтинг в Steam составляет 57% на основании более 1500 рецензий. У Survarium дела обстоят не лучше — 52% на основании более 22 тысяч отзывов. Последняя всё ещё находится в раннем доступе, да.

Конечно, стоит пожелать Vostok Games успехов с новым AAA-проектом. Но перед запуском в производство новых IP хорошо бы разобраться с уже выпущенными продуктами. Вспоминается ситуация с DayZ, главный идеолог которой — Дин Холл — много чего наобещал фанатам, но потом ушел из команды разработки. Нехорошо это.

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