Разумная идея, пока мир даже и не думает выходить из пандемийного кризиса.

Возможность проходить игры вместе с друзьями — отличная возможность поддерживать активный контакт со своими товарищами, стандартное общение с которыми вследствие пандемии и связанных с ней ограничений связано с определёнными трудностями и опасениями в плане безопасности здоровья друг друга. Вот разработчики игр и пользуются сложившейся ситуацией, обеспечивая в своих играх кооперативную функциональность.

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Так, на выходных соответствующее обновление получила стратегия Age of Empires III Definitive Edition: отныне дюжину исторических сражений можно пройти вместе с другом. Безусловно, сложность игры, а также положение ресурсов и укрытий на картах подверглись изменениям, но в целом структура миссий сохранена.

Всего обновление добавляет в игру 12 совместных исторических сражений, однако владельцы базовых, «ванильных» версий Age of Empires III Definitive Edition смогут сыграть только в половину из них: для остальных нужно приобрести все имеющиеся на сегодняшний день наборы дополнительного контента.

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Игроки просили разработчиков внедрить в игру вышеуказанную функциональность вот уже на протяжении года. Хорошо, что просьбы всё же были услышаны и, пусть и с непозволительно долгой задержкой, были реализованы