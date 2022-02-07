И правильно, надо сказать, сделали. Такое нельзя «проглатывать».

Dying Light 2 принадлежит к гордому классу AAA-проектов. Игры данной категории отличает высокий производственный бюджет с расчётом на гигантскую международную аудиторию. Соответственно, к подобным проектам имеется определённое негласное требование, по которому её разработчикам следует позаботиться о полной локализации хотя бы на основные мировые языки.

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И если в случае с Dying Light 2 российским геймерам повезло — полную локализацию с озвучкой им «завезли» — то вот итальянцы таким счастьем похвастать не могут: один из самых романтичных европейских языков остался без озвучки. Привыкшие к роскоши итальянские геймеры ожидаемо проявили своё недовольство и устроили новенькому зомби-боевику массированный обстрел негативными отзывами на Metacritic.

Как справедливо отмечают итальянские игроки, продавать игру за полную стоимость в их стране, но при этом не позаботиться о её полной локализации — верх наглости. Наиболее фанатично настроенные геймеры и вовсе считают подобные действия (вернее, бездействие) оскорблением итальянской нации и культуры.

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Стоит отметить, что недовольство имеет под собой основания: итальянский — единственный из основных европейских языков, для которого разработчики Dying Light 2 не подготовили полную локализацию.