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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Перспективный «выживательный» шутер The Cycle: Frontier готовится ко второй фазе бета-тестирования, детали мероприятия уже известны
Тестирование пройдет с 10 по 28 марта.
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Разработчики из студии Yager сообщили, что первый этап закрытого бета-тестирования сетевого шутера от первого лица The Cycle: Frontier должен пройти на ПК в период с 10 по 28 марта. Сами авторы называют своё детище «уникальной смесью PvE, PvP и совместной кооперативной игры в необыкновенном научно-фантастическом мире, где каждое ваше действие имеет серьёзные последствия».

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На втором этапе закрытого бета-тестирования игроков в The Cycle: Frontier ждёт множество новых и усовершенствованных возможностей:

  • Новые кампании фракций. Подготовленные миссии направят игроков на поверхности планеты, а также снабдят их ценной экипировкой и знаниями о здешнем мире.
  • Новые игровые моменты. Появилась возможность использовать новую и усовершенствованную лазерную дрель.
  • Новые разновидности монстров. Разработчики утверждают, что новые вариации представителей «фауны негостеприимной планеты» ещё опаснее прежних, но и награда за них будет более крупная.
  • Новый дизайн карты. Авторы переработали и улучшили Кресент-Фоллс вместе с Яркими песками. Также игроки смогут созерцать новые визуальные эффекты, которые должны обеспечить «идеальный баланс между красотой и опасностью Фортуны III, а также более удобные возможности для перемещения по карте».

Специалисты из Yager напомнили, что на первом этапе тестирования шутер The Cycle: Frontier имел большой успех и смог выбиться в топ сервиса Twitch, превзойдя показатели предыдущего проекта студии, — The Cycle.

В течение второго этапа игроки могут рассчитывать на множество всевозможных улучшений, сделанных по результатам отзывов сообщества. Разработчики подправили баланс, ИИ противников, руководства и систему выпадающего «лута». Особое внимание было уделено оптимизации визуальных и звуковых эффектов вкупе с исправлением ряда ошибок.

The Cycle: Frontier – это бесплатный PvPvE шутер на выживание от первого лица. Игрокам нужно выполнять задания на пустынной планете, одновременно защищаясь от враждебно настроенных монстров и вооружённых соперников. Важно работать над своей репутацией среди различных фракций, чтобы получить доступ к продвинутому снаряжению, улучшениям и оружию.

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The Cycle: Frontier доступна для времяпрепровождения в одиночку, в компании друзей или в составе недолговечных союзов с незнакомцами. The Cycle: Frontier предлагает увлекательное многопользовательское состязание с напряженными схватками на выживание для всех игроков.

#yager #the cycle frontier
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