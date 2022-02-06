У игры есть 98 % рейтинга в Steam, между прочим.

Необычный симулятор строительства и управления промышленным кластером Factorio в скором времени должен получить расширение, анонсированное больше года назад. Именно тогда разработчики из студии Wube Software приняли решение больше не создавать мелкие DLC, а заняться чем-то более масштабным. Любопытные подробности о грядущем наборе контента появились именно сейчас.

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Стало известно, что расширение для Factorio будет стоить столько же, сколько и оригинальная игра. Тут всё объясняется предельно просто: контента в расширении припасено на целую игру, поэтому и ценник сопоставимый. На создание оригинального проекта ушло почти 9 лет, поэтому разработчики заранее дали понять, что тратить столько времени на создание расширения не будут.

Изначально платное расширение планировали сделать совместимым с версией игры 1.1, но Wube Software слишком сильно видоизменила исходный код, из-за чего пришлось бы постоянно подгружать данные и карту из текущей версии в расширение. Именно поэтому одновременно с расширением должен выйти патч 1.2, который должен устранить все технические неровности.

В данный момент Wube Software занимается проектированием основного билда для расширения, крупные компоненты уже можно считать играбельными. Авторы собираются сделать весь дополнительный контент огромного расширения отключаемым по одному щелчку мыши — как в случае с пользовательской модификацией. Все изменения и новые механики, что появятся в аддоне, будут снабжены специальной меткой.

В графическом плане всё должно измениться не очень сильно: авторы сосредоточились на тех изменениях, реализация которых строго обязательна из-за геймплейных правок. Релиз расширения должен состояться до конца 2022 года — но это если всё пойдёт по плану.

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Полная версия Factorio, игры о создании автоматизированных фабрик по производству вещей всё более возрастающей сложности, вышла 14 августа 2020 года. Проект собрал в Steam 98 % положительных отзывов из более 108 тысяч написанных.