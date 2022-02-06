Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Детали крупного DLC для симулятора Factorio: сопоставимые с оригиналом размеры, отключаемый контент и сроки выхода
У игры есть 98 % рейтинга в Steam, между прочим.
анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
Страшный обвал цен RTX 3070
Необычная RTX 3080 по цене 3070
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Необычный симулятор строительства и управления промышленным кластером Factorio в скором времени должен получить расширение, анонсированное больше года назад. Именно тогда разработчики из студии Wube Software приняли решение больше не создавать мелкие DLC, а заняться чем-то более масштабным. Любопытные подробности о грядущем наборе контента появились именно сейчас.

реклама

Стало известно, что расширение для Factorio будет стоить столько же, сколько и оригинальная игра. Тут всё объясняется предельно просто: контента в расширении припасено на целую игру, поэтому и ценник сопоставимый. На создание оригинального проекта ушло почти 9 лет, поэтому разработчики заранее дали понять, что тратить столько времени на создание расширения не будут.

Изначально платное расширение планировали сделать совместимым с версией игры 1.1, но Wube Software слишком сильно видоизменила исходный код, из-за чего пришлось бы постоянно подгружать данные и карту из текущей версии в расширение. Именно поэтому одновременно с расширением должен выйти патч 1.2, который должен устранить все технические неровности.

В данный момент Wube Software занимается проектированием основного билда для расширения, крупные компоненты уже можно считать играбельными. Авторы собираются сделать весь дополнительный контент огромного расширения отключаемым по одному щелчку мыши — как в случае с пользовательской модификацией. Все изменения и новые механики, что появятся в аддоне, будут снабжены специальной меткой.

В графическом плане всё должно измениться не очень сильно: авторы сосредоточились на тех изменениях, реализация которых строго обязательна из-за геймплейных правок. Релиз расширения должен состояться до конца 2022 года — но это если всё пойдёт по плану.

анонсы и реклама
Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Полная версия Factorio, игры о создании автоматизированных фабрик по производству вещей всё более возрастающей сложности, вышла 14 августа 2020 года. Проект собрал в Steam 98 % положительных отзывов из более 108 тысяч написанных.

#factorio #wube software
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Онлайн Factorio резко вырос после неудачной попытки «отмены» её создателя
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Масштабное запланированное устаревание или как AMD принуждает своих потребителей к апгрейду
67
За электромобилями будущее. Но не для России
116
Улучшаю охлаждение своего компа и одновременно снижаю шум
22
Intel vs AMD - причины противостояния и возможные альтернативы
45
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius II Origin PNK LTD
10
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: февраль 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Обзор смартфона Hotwav Cyber 9 Pro – защита IP68, аккумулятор на 7500 мА·ч и большое количество памяти
2
F1 vs NASCAR: что интереснее
25
Почему S.T.A.L.K.E.R. 2 превратился в Ж.Д.A.L.K.E.R. 2, а когда все же выйдет, оправдает ли ожидания
+

Сейчас обсуждают

Dima Titanov
14:50
100$ в месяц? Вполне хорошо? .... Такое себе. Даже с такими ценами как сейчас берём оную сотку и откладываем. С годик и за 1200$ берём туже 1660s и спокойно играем во всё, не завися от скорости ин...
Геймеры переходят на бюджетные видеокарты, NVIDIA теряет рыночную долю, а AMD наращивает продажи
Kasyan
14:50
Надо же и даже рекламы шитилинка не будет?!
Геймеры переходят на бюджетные видеокарты, NVIDIA теряет рыночную долю, а AMD наращивает продажи
Илья Иванов
14:49
Спасибо за статью и картинку. Зелот красава!
Майнеры научились разблокировать защиту видеокарт NVIDIA LHR и смогли выйти на 100% эффективность
REY_B_
14:48
Статья ни о чём. RX 6500 XT это затычка. Которая должна была называться 6100 или 6300, но которую переименовали, чтобы хоть как-то оправдать дикий ценник. И у зелёных то же самое.
Масштабное запланированное устаревание или как AMD принуждает своих потребителей к апгрейду
Герман Пучков
14:48
Майнеры на завод хватит сжигать электо энергию в воздух иза вас приличный люди не могут для досуга купить видеокарты взлом lhr все равно не поможет ващи кредитный квадратный печки не окупится если ува...
Майнеры научились разблокировать защиту видеокарт NVIDIA LHR и смогли выйти на 100% эффективность
Kasyan
14:48
А я не про игры имел виду! https://overclockers.ru/blog/molexandr/show/61936/sistemy-s-processorami-intel-alder-lake-ne-smogut-vosproizvodit-uhd-blu-ray-diski-s-drm-zaschitoj На счет того, что Алдер о...
Intel говорит о вдвое меньшем числе багов в своих процессорах по сравнению с AMD в прошлом году
docent27
14:46
На параше сейчас только скрепам учат, все норм.
Украинские правоохранители изъяли 17 000 видеокарт GeForce GTX 1080 Ti у компании Mining Express
cupgrn
14:45
zen4 будет со встроенной графикой , вкупе с ddr5 позволит играть во все онлайн дрочильни , чего народу хватит за глаза . Таким образом амд станет намбер Ван в Стиме по количеству видеокарт , на которы...
Среднебюджетная Radeon RX 7700 XT окажется быстрее Radeon RX 6900 XT и появится в 3 квартале 2022 г
Митяй Архивиз
14:45
В своём первом комментарии вы написали, что купили её в декабре 21 года, что не может быть правдой, я на это и отреагировал)
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 33% – GeForce RTX 3080 скинула 40 000 р
-Sinigr-
14:44
Ну почему же чудо ? - тупое лобовое навязывание делает свое дело - купил новое поколение интелов, хочешь не хочешь а 11 поставишь что бы недоядра меньше мешали. Точно так же в свое время было с напри...
Доля Windows 11 среди пользователей Steam достигла 13 процентов и растет довольно медленно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем