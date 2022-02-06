Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Тепло принятая публикой отечественная ролевая игра Black Book получит дополнение с режимом «рогалика»
DLC выйдет уже 18 февраля.
анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
Страшный обвал цен RTX 3070
Необычная RTX 3080 по цене 3070
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Разработчики из российский студии Morteshka представили первое крупное дополнение для карточной ролевой игры Black Book, крайне тепло принятой сообществом и прессой. DLC получило название Endless Battles, оно должно внести в проект элементы roguelike.

реклама

Дополнение добавит в Black Book режим «Бесконечные сражения», которые должны стать вызовом тактическим и стратегическим способностям игрока. Ему нужно будет помочь Василисе добраться до глубин Ада и сразиться с самим Сатаной. Времени у девушки совсем мало — только три дня. Чтобы достичь поставленной цели, игроку нужно будет идти по витиеватым путям, которые меняются каждую ночь.

«Сражайтесь как с миньонами, так и с боссами, дополняйте свою Чёрную книгу, чтобы получить нужные комбинации заклинаний, и не забывайте о колдовских предметах! Хорошо подобранный оберег станет разницей между жизнью и смертью» — гласит официальное описание к Endless Battles.

анонсы и реклама
Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Дополнение также снабжено новой музыками, событиями и новыми испытаниями. Релиз Endless Battles запланирован на 18 февраля текущего года, в Steam оно будет стоить 133 рубля. Что до оригинальной Black Book, то у неё в магазине Valve есть 94 % рейтинга на основании свыше 2 700 отзывов.

#black book #morteshka #hypetrain digital
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новый геймплейный ролик Outbreak Island — занятного симулятора выживания с элементами детектива и фотоохоты
Ролевая игра «Чёрная книга» от пермских разработчиков преодолела отметку в 100 тысяч проданных копий
«Чёрная книга» поступила в продажу — это ролевая игра по мотивам славянского фольклора от пермской студии Morteshka
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Масштабное запланированное устаревание или как AMD принуждает своих потребителей к апгрейду
66
За электромобилями будущее. Но не для России
116
Улучшаю охлаждение своего компа и одновременно снижаю шум
22
Intel vs AMD - причины противостояния и возможные альтернативы
45
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius II Origin PNK LTD
10
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: февраль 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Обзор смартфона Hotwav Cyber 9 Pro – защита IP68, аккумулятор на 7500 мА·ч и большое количество памяти
2
F1 vs NASCAR: что интереснее
25
Почему S.T.A.L.K.E.R. 2 превратился в Ж.Д.A.L.K.E.R. 2, а когда все же выйдет, оправдает ли ожидания
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
14:38
Вот именно. Та же самая ситуация что когда-то в Голландии с Тюльпановыми биржами, или с билетами МММ. - Абсолютно бессмысленные вещи начинают дико стоить. По одной простой причине, лохи в драку покупа...
Виталик Бутерин напомнил о скором переходе Dogecoin на PoS и отказе от майнинга собачьего токена
Cyborg39rus
14:37
POS это не конец, это начало ! Кому нужно - купили, а кто ждёт чудо цен - их не будет. К майнингу прибавился ковид ! А это уже более жирный конкурент майнингу в плане удорожания вычислительного оборуд...
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ на фоне приближения PoS – GeForce RTX 3080 подешевела на 53 000 р
REY_B_
14:36
У Виталика без выбора. На "зелёных" в бизнесе всегда всем наслать. Весь смысл перехода, не допустить обрушения эфира в ситуации, когда "фиксировать прибыль" будут чаще, чем вкладываться.
Виталик Бутерин напомнил о скором переходе Dogecoin на PoS и отказе от майнинга собачьего токена
REY_B_
14:32
А что, асики не на тех же мощностях производят, что и видяхи?
Виталик Бутерин напомнил о скором переходе Dogecoin на PoS и отказе от майнинга собачьего токена
Марина Андриянова
14:31
Так я же написала, что успели на старте купить.
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 33% – GeForce RTX 3080 скинула 40 000 р
dakar
14:31
Это ж каким надо быть дауном, чтоб слово кретин написать с ошибкой.
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Александр Казубов
14:30
Так "Эльбрусы"как на холодильниках сидят!Intel и AMD и не снилось!
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Mihail Spesivtsev
14:29
Фигня это всё, я ставил карту и в 3.0 и 2.0 и 1.0, разницы ноль, будет у вас 4.0х4 стоять в 1.0х4 и фиг что вы разницу увидите, слишком слабая карта в секунду там около 300мб памяти на формирования те...
Масштабное запланированное устаревание или как AMD принуждает своих потребителей к апгрейду
REY_B_
14:29
Клоуны веровали в биток по 100к к декабрю. И уже по 200к сейчас. Ну и где это? И кто клоун?
Геймеры переходят на бюджетные видеокарты, NVIDIA теряет рыночную долю, а AMD наращивает продажи
Stabilitron_D814
14:28
780Ti полноценно не поддерживает DX12, там всего лишь feature level 11_0, а 750Ti на новом чипе они оставили. АМД же зачем-то выкинула кучу карт с feature level 12_0, по хорошему нужно было убирать то...
Масштабное запланированное устаревание или как AMD принуждает своих потребителей к апгрейду
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем