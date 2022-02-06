DLC выйдет уже 18 февраля.

Разработчики из российский студии Morteshka представили первое крупное дополнение для карточной ролевой игры Black Book, крайне тепло принятой сообществом и прессой. DLC получило название Endless Battles, оно должно внести в проект элементы roguelike.

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Дополнение добавит в Black Book режим «Бесконечные сражения», которые должны стать вызовом тактическим и стратегическим способностям игрока. Ему нужно будет помочь Василисе добраться до глубин Ада и сразиться с самим Сатаной. Времени у девушки совсем мало — только три дня. Чтобы достичь поставленной цели, игроку нужно будет идти по витиеватым путям, которые меняются каждую ночь.

«Сражайтесь как с миньонами, так и с боссами, дополняйте свою Чёрную книгу, чтобы получить нужные комбинации заклинаний, и не забывайте о колдовских предметах! Хорошо подобранный оберег станет разницей между жизнью и смертью» — гласит официальное описание к Endless Battles.

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Дополнение также снабжено новой музыками, событиями и новыми испытаниями. Релиз Endless Battles запланирован на 18 февраля текущего года, в Steam оно будет стоить 133 рубля. Что до оригинальной Black Book, то у неё в магазине Valve есть 94 % рейтинга на основании свыше 2 700 отзывов.