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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Пиковый «онлайн» Dying Light 2 в Steam перед выходными приблизился к 250 тысячам
А это уже в 5,5 раз больше, чем у первой части.
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Начало выходных у тех, кто трудится «пятидневку», традиционно приводит к скачку «онлайнов» игр. Что уж говорить про долгожданные новинки, такие, как Dying Light 2. Спустя пару часов после релиза, состоявшегося примерно сутки назад, проект уже в 3,6 раза превзошёл оригинал по пиковому «онлайну» в Steam, но было очевидно, что это только начало. Что ж, предсказание ожидаемо сбылось: полчаса назад в Dying Light 2 в сервисе Valve одновременно присутствовали 245,553 человека, что примерно в 5,5 раз выше, чем максимальный показатель «онлайна» первой части серии.

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Удивительного в этом, впрочем, ничего нет: у Dying Light 2 и рекламная кампания была мощнее, да и задел в лице первой части, ставшей эталоном в жанре зомби-боевиков, присутствовал.

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А вот с точки зрения оценок новинка проигрывает первой части: успевшие поиграть в Dying Light 2 журналисты и проявляющие с ними удивительное единство мнений игроки уточняют, что в сиквеле очень слабый сюжет, плохо проработанные персонажи и откровенно скучные задания. Зато похвалили за большой нелинейный игровой мир и его наполненность событиями и возможностями. В общем, достойное, но не шедевральное продолжение ровно такого же оригинала.

#techland #dying light 2
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