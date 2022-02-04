На днях Tiny Tina’s Wonderlands отправилась в печать, ну а сегодня издание IGN, пользуясь своим безграничным авторитетом и возможностями, опубликовало 23-минутную видеозапись с демонстрацией выполнения заданий в необычном для вселенной Borderlands сеттинге.
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Дело в том, что действие Tiny Tina’s Wonderlands разворачивается в придуманной
воспалённым разумом Крошки Тины «Стране чудес», где нашлось место как сверкающим замкам, так и драконам, нечисти и прочим фантастическим созданиям. Подразумевается, что главный герой будет выбирать себе определённый класс, от которого зависит экипировка, способности и характеристики. Ну, а сама Крошка Тина выступает в роли комментатора.
Релиз Tiny Tina’s Wonderlands назначен на 25 марта на всех актуальных платформах. Учитывая, что игра уже в печати, вероятность переноса выхода теперь крайне незначительна.