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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Геймплейный трейлер и масса деталей экшена GhostWire: Tokyo, который выйдет уже 25 марта
Изданием проекта занимается Bethesda Softworks.
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Издательство Bethesda Softworks совместно с разработчиками из Tango Gameworks представили множество новой информации по самобытному проекту GhostWire: Tokyo, включая свежий трейлер.

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Действие GhostWire: Tokyo разворачивается в современном Токио, жители которого растворились в воздухе. Всё начинается на знаменитом сибуйском диагональном переходе — одном из самых загруженных переходов мира. В какой-то момент в оживлённом общественном месте пропадают все люди, кроме главного героя по имени Акито.

Сразу на район опускается плотный туман, а грань между реальным и вымышленным стирается, но с Акито не так уж и легко справится. Герою предстоит выяснить, что произошло с родным ему сибуйским диагональным переходом, а также найти Хання. Последний — причина всех несчастий, прячущий лицо за маской.

Неоценимую помощь в прохождении игроку будет оказывать детектив Кей-Кей, который вселился в тело Акито после аварии в самом начале игры. У сыщика и главного героя разные цели, но что-то общее обязательно придётся найти. Похоже ли это обстоятельство на то, что было в Cyberpunk 2077? Несомненно, но всё будет зависеть от реализации.

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Геймплей GhostWire: Tokyo — это борьба со сверхъестественными существами Пришлыми, изучение мира, поиск снаряжения, прокачка и прочие активности. Проект должен поступить в продажу уже 25 марта на ПК и PlayStation 5, разработчики уже открыли предзаказы. Любопытно, что для игры заявлен полный перевод на русский язык, включая озвучку.

#bethesda softworks #tango gameworks #ghostwire tokyo
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