Battlefield 2042 разбила столь много сердец и со столь большой силой окунула DICE в лужу с грязью, что критиковать действия студии стали даже её бывшие сотрудники. Так, экс-продюсер DICE Якуб Аджмал, покинувший студию в прошлом году, чтобы трудиться в небольшом коллективе Sharkmob (Vampire The Masquerade Bloodhunt), рассказал, как следует поступить нынешним сотрудникам шведской студии, чтобы исправить положение с Battlefield.
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По словам господина Аджмала, удачный рецепт уже давно известен, и он был реализован в Battlefield 3. DICE следует лишь тщательно отобрать всё лучшее, что было в данной ставшей самой успешной части серии, и просто «скопировать» это в новинке, улучшив игру в техническом и технологическом планах.
Строго говоря, спорить с господином Аджмалом сложно: Battlefield 3 и впрямь по сей день в сообществе фанатов серии считается лучшей её частью, которая действительно ощущалась как глоток свежего воздуха в сегменте мультиплеерных run'n'gun-шутеров. С тех пор, увы, франшиза только угасала, ну а Battlefield 2042 с её неоднозначными решениями в плане геймдизайна стала для игроков последней каплей, провалившись настолько, что Electronic Arts изо всех сил старалась не касаться этой темы в своём финансовом отчёте.