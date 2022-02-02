Очевиднейшие вещи нет смысла скрывать.

То, что Battlefield 2042 с треском провалилась — абсолютный и подкреплённый неподкупной статистикой факт. Спорить с этим бессмысленно, да и, справедливости ради, вредно. Вот и Electronic Arts решила не спорить, а просто в рамках совещания с инвесторами открыто назвала релиз и пострелиз Battlefield 2042 несоответствующим ожиданиям компании.

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Своё разочарование Electronic Arts подкрепляет снижением прогнозов на текущий финансовый год (до 31 марта включительно) на 100 миллионов долларов.

По словам представителей издательства, Battlefield 2042 стала жертвой фактора удалённой работы вследствие пандемии: при таком нестандартном для DICE производстве проекта возникло больше трудностей, чем предполагалось. В их числе и проблемы с оптимизацией и плохо продуманные решения в области геймдизайна.

Some additional context to the first tweet.



EA said it has reduced its fiscal year forecast by $100 million due to the poor launch of Battlefield 2042.



But says that Battlefield is 2042 is <10% of company's business. Other franchises doing well. https://t.co/MZmvh7ItQZ — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 1, 2022

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Есть и другие детали совещания с инвесторами. Так, за прошедший год Apex Legends привлекла внимание 28 миллионов новых игроков и является главным проектом Electronic Arts в плане выручки. В целом франшизы издательства показывают себя хорошо, а на долю Battlefield 2042 приходится меньше десяти процентов всего бизнеса компании. Проще говоря, удар болезненный, но не смертельный. Впрочем, тут главное, чтобы до инвалидности не дошло.