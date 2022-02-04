Сегодня ночью состоялся релиз Dying Light 2 — для многих самого долгожданного проекта последних лет. «Многих», как выяснилось, оказалось и впрямь много: пиковый «онлайн» новинки на старте продаж в одном только Steam составил более 164,5 тысяч пользователей. Для сравнения, пиковый показатель «онлайна» первой части составил всего 45,8 тысяч человек. Иными словами, Dying Light 2 по стартовому «онлайну» почти в 3,6 раза превзошла свою предшественницу.
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Что же касается пользовательских оценок, то их в Steam набралось уже более четырёх тысяч, однако положительными из них являются только 77 % (против 95 % у первой части). Игроки отмечают неубедительный сюжет, слабо проработанных персонажей, унылые миссии, построенные по типу «курьера», и в целом топтание игры на одном месте. Новинку «вытаскивает» разве что масштабный и хорошо проработанный мир, где практически нет недоступных, декоративных мест и зданий. В целом игроки считают, что перед нами просто нормальное продолжение серии — без «вау-эффекта» — и не более того. В общем, редкое единство мнений с профессиональными журналистами и рецензентами.
Dying Light 2 доступна на всех актуальных платформах.