Facepunch Studios продолжает исправно поддерживать свой «выживастик» Rust новым контентом. Несколько часов назад разработчики сообщили о выпуске крупного февральского обновления, главной темой которого стала Арктика, снег и соответствующие данному окружению виды транспорта и животные.
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В свежем обновлении в Rust появится новая локация — арктическая станция. Она будет в произвольном порядке появляться в арктическом биоме и обеспечит незадачливых путешественников массой полезных материалов и, что самое главное, станет точкой для «респауна» снегоходов, на которых будет гораздо удобнее рассекать по снежным равнинам и холмам.
Не обойдётся и без новых опасностей: в арктическом биоме начнут бродить белые медведи, к которым вовсе не следует стремиться попасть на обед. Наглядно весь контент обновления можно увидеть с помощью сопроводительного видеоролика.