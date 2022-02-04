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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Infinity Ward в этом году выпустит «новое поколение» Call of Duty
Времена меняются, лозунги при производстве Call of Duty остаются.
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Call of Duty является главным ежегодником в игровой индустрии, и естественно, что в году текущем мы без новой части данной славной серии также не останемся. О том, что поклонники Call of Duty скоро получат новый проект, в который можно будет инвестировать главный ресурс в своей жизни — время — сегодня сообщили разработчики из Infinity Ward.

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Согласно официальному сообщению Infinity Ward в Twitter, грядёт «новое поколение Call of Duty», а нас призвали быть начеку и следить за новостями.

Слухи и утечки уже не первый месяц твердят о том, что новинка называется Call of Duty Modern Warfare II и является второй частью переосмыслений «современной» подсерии франшизы. Если верить слухам, то по сюжету Modern Warfare II мы отправимся в Колумбию, где будем нейтрализовывать наркокартели. Серая мораль, классический геймплей — в наличии.

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Теперь осталось понять, что Infinity Ward подразумевает под «новым поколением»: фундаментально обновлённый игровой процесс, эксклюзивность для PC и Xbox Series с PlayStation 5, ну или же и то, и другое вместе.

#activision #infinity ward
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