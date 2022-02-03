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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: новый дневник разработки Company of Heroes 3 посвятили миссиям
Они обширные, универсальные и увлекательные.
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Разработчики военной стратегии Company of Heroes 3 из студии Relic Entertainment выпустили новое видео, посвящённое миссиям и их структуре. Авторы сходу дали понять, что приготовили для третьей части большую сюжетную кампанию, сделав также ставку на реиграбельность.

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Функция тактической паузы позволит вдумчиво продумывать дальнейшие действия и подбирать укрытия для юнитов. Выбор фракции, кампании или подразделения здесь особого значения не имеет — игрок сможет всякий раз открывать для себя что-то новое и уникальное.

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Даты релиза у Company of Heroes 3 пока нет, проект должен выйти на ПК в этом году.

#relic entertainment #company of heroes 3
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