Разработчики военной стратегии Company of Heroes 3 из студии Relic Entertainment выпустили новое видео, посвящённое миссиям и их структуре. Авторы сходу дали понять, что приготовили для третьей части большую сюжетную кампанию, сделав также ставку на реиграбельность.
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Функция тактической паузы позволит вдумчиво продумывать дальнейшие действия и подбирать укрытия для юнитов. Выбор фракции, кампании или подразделения здесь особого значения не имеет — игрок сможет всякий раз открывать для себя что-то новое и уникальное.
Даты релиза у Company of Heroes 3 пока нет, проект должен выйти на ПК в этом году.