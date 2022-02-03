Несерьёзная, но всё же занимательная контентная добавка.

Ещё до релиза Far Cry 6 компания Ubisoft пообещала, что выпустит для игры три небольших дополнения, посвящённых главным злодеям Far Cry 3 (Ваас Монтенегро), Far Cry 4 (Пэйган Мин) и Far Cry 5 (Иосиф Сид). Два дополнения из набора уже вышли, и вот, сегодня Ubisoft огласила дату выхода заключительного — Joseph: Collapse.

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Отправиться в совсем не здоровый разум Иосифа Сида можно будет уже в следующий вторник, 8 февраля. Скорее всего, по своей структуре и жанровой принадлежности Joseph: Collapse будет соответствовать двум предыдущим дополнениям из данного цикла.

Step into Joseph's mind on February 8th with the release of Joseph: Collapse 💥 pic.twitter.com/tHUx34mqiP — Ubisoft (@Ubisoft) February 3, 2022

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Far Cry 6 стала доступна на всех актуальных платформах в октябре прошлого года. Проект получил традиционно высокие для основных игр франшизы оценки, но ничего фундаментально нового он в серию не привнёс. Впрочем, и не должен был: Far Cry как есть замечательно продаётся.