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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Respawn наконец-то показала, что умеет Безумная Мэгги — новая героиня Apex Legends
Ничего революционного — всё это мы уже видели в других играх — но всё равно приятно.
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Respawn Entertainment долго тянула с публикацией сведений касательно уникальных способностей новой «легенды» Apex Legends — Безумной Мэгги — которая станет основным нововведением грядущего сезона «Неповиновение», но сегодня эта несправедливость исправлена, и в специальном видеоролике разработчики наглядно продемонстрировали нам, что же умеет эта харизматичная бандитка.

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Итак, в качестве пассивного умения Безумная Мэгги использует «Гнев воеводы»: раненые противники в течение короткого промежутка времени начинают подсвечиваться на её экране, позволяя Мэгги быстрее находить и устранять цели. Тактическое умение Мэгги называется «Бур восстания» — прикрепив его к предмету, противников можно будет поджигать и «выкуривать» из укрытий.

Наконец, специальное умение — «Шар-баба». Скорость перемещения Мэгги после броска увеличивается, а при контакте с противником происходит взрыв, наносящий урон по области.

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Сезон «Неповиновение» стартует уже восьмого февраля.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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