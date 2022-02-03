Respawn Entertainment долго тянула с публикацией сведений касательно уникальных способностей новой «легенды» Apex Legends — Безумной Мэгги — которая станет основным нововведением грядущего сезона «Неповиновение», но сегодня эта несправедливость исправлена, и в специальном видеоролике разработчики наглядно продемонстрировали нам, что же умеет эта харизматичная бандитка.
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Итак, в качестве пассивного умения Безумная Мэгги использует «Гнев воеводы»: раненые противники в течение короткого промежутка времени начинают подсвечиваться на её экране, позволяя Мэгги быстрее находить и устранять цели. Тактическое умение Мэгги называется «Бур восстания» — прикрепив его к предмету, противников можно будет поджигать и «выкуривать» из укрытий.
Наконец, специальное умение — «Шар-баба». Скорость перемещения Мэгги после броска увеличивается, а при контакте с противником происходит взрыв, наносящий урон по области.
Сезон «Неповиновение» стартует уже восьмого февраля.