На календаре четверг, а это значит что? Правильно: очередная еженедельная раздача игр в Epic Games Store. Сегодня нашему вниманию предложен сказочный приключенческий платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair, в котором нам необходимо расправиться со злодеем, угрожающим безопасности мира.
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Игра вышла в 2019 году, получила достаточно высокие оценки, но в плане охвата аудитории проект оказался полным провалом. Возможно, акция в EGS поможет Yooka-Laylee and the Impossible Lair обрести хотя бы долю той популярности, которую она заслуживает.
На следующей неделе в Epic Games Store раздадут Windbound про выживание на необитаемом острове после кораблекрушение.