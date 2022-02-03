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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Epic Games Store проходит раздача приключенческого платформера Yooka-Laylee and the Impossible Lair
На следующей неделе тоже раздадут валежник.
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На календаре четверг, а это значит что? Правильно: очередная еженедельная раздача игр в Epic Games Store. Сегодня нашему вниманию предложен сказочный приключенческий платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair, в котором нам необходимо расправиться со злодеем, угрожающим безопасности мира.

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Игра вышла в 2019 году, получила достаточно высокие оценки, но в плане охвата аудитории проект оказался полным провалом. Возможно, акция в EGS поможет Yooka-Laylee and the Impossible Lair обрести хотя бы долю той популярности, которую она заслуживает.

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На следующей неделе в Epic Games Store раздадут Windbound про выживание на необитаемом острове после кораблекрушение.

#epic games #epic games store
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omoikane
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Я это видео видел ничего там Сергей от себя не говорит в основном новости обсуждает и все :D И он прекрасно знал и говорил что интелы и амд современные не догонит еще в интервью с разработчиком лол.
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19:38
Да,за такую цену это уже мертворожденное дитя.Опоздали лет так на ...цать.
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AKarlson
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ага, а пока ждем - пользуемся свеженькими АМД и Интел ;)
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в видео, которое я скинул) https://youtu.be/AOiAmNgwcPI?t=443
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
omoikane
19:35
Бред школотрона который только из памперсов вылез. США невыгодна ни одна процветающая страна кроме их, а если страна процветает то должна платить свою цену за это. Другого не дано, так было и так есть...
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