Система жизнеобеспечения продолжает работать.

Издевательство под названием «пострелизная поддержка Battlefield 2042» продолжается. Сегодня разработчики из DICE сообщили о том, что обновление, в состав которого войдёт полноценная таблица результатов в матче, выйдет позже, чем планировалось изначально: в начале марта вместо заявленной ранее середины—конца февраля.

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Если верить разработчикам, то лишнее время необходимо, чтобы внедрить в таблицу результатов дополнительные параметры, однако что скрывается за этими красивыми словами, нам не сообщили. Да, если вы не знали, то в Battlefield 2042 отсутствует один из главных элементов любого шутера — таблица результатов, по которой можно вычислить, кто «тащит» игру, а кто является своеобразным якорем для команды. В современных играх подобные наглядные демонстрации превосходства одних игроков над другими, к слову, считаются «токсичными», однако DICE под давлением сообщества всё же решила внедрить эту систему в свой проект.

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На днях Electronic Arts официально признала Battlefield 2042 неудачей, но всё же не стала бросать поддержку игры. А вот роль студии DICE как ведущего разработчика игр серии Battlefield может быть пересмотрена. Сейчас комитет спасения франшизы возглавляет незаменимый Винс Зампелла.