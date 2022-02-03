Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Star Citizen решили больше не публиковать «долгосрочные» планы развития игры
А то они постоянно смещаются, и игроков это расстраивает.
анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070
-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Отношение к Star Citizen в игровом сообществе незавидное: даже несмотря на постоянные периоды бесплатного доступа, благодаря которым все желающие могут лично оценить объём изменений в игре, значительная часть геймеров уже утратила веру в то, что проект когда-нибудь доберётся до релиза в полноценном, готовом виде. Теперь студия Cloud Imperium Games подлила масла в огонь скептицизма, заявив, что ограничит «дорожную карту» развития Star Citizen, перестав оглашать в ней долгосрочные планы.

реклама

По словам разработчиков, процесс производства Star Citizen таков, что многие планы впоследствии переносятся на более поздний срок, и это огорчает «наиболее страстных» поклонников игры, которые воспринимают планы как своего рода обещание от разработчиков, хотя это в корне не так.

Отныне Cloud Imperium Games будет публиковать в «дорожной карте» только планы на текущий и следующий кварталы, не забегая далеко в будущее.

анонсы и реклама
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
RTX 3070 со скидкой 15 000р

В самом деле, смысла в публикации каких бы то ни было долгосрочных планов относительно Star Citizen мало: если верить близким к студии источникам, то до финала проект доведут не раньше, чем через пять лет. И то: сначала выпустят режим одиночной кампании Squadron 42, а лишь затем на финишную прямую выйдет основная Star Citizen.

#star citizen #cloud imperium games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Создатели Star Citizen допустили, что в течение пяти лет начнут работать сразу над несколькими продолжениями кампании Squadron 42
Star Citizen в середине февраля вновь станет временно бесплатной
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
175
Мой AMD Ryzen 5 1600 деградировал после легкого разгона — подробный отчет
258
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 6
6
О майнинге и цене видеокарт - размышляю, когда же цены упадут
60
Рассказываю, как бесплатно получать криптовалюту KSX на базе Polkadot и их NFT
5
Обзор SSD 128Gb за 1000 рублей - Movespeed 128 GB модель YSSDJQB-128GSQ
22
Обслуживание видеокарты ROG Strix GeForce® GTX 1060 OC edition 6GB
16
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на выставке CES 2022
5
Windows 11 и MS Office Pro Plus доступны с большими скидками на распродаже к китайскому Новому году
Строим отказоустойчивый массив RAID на дисках Parallel ATA и плате ASUS P4C800 Deluxe
23

Сейчас обсуждают

NOFX
18:21
100 видюх это курам на смех 😂 Тупо пиар от щитлинка.
Ситилинк продаёт партию из видеокарт GeForce RTX 3050 по цене 26 500 рублей – условия акции
Александр Николаев
18:20
100 видеокарт на страну с населением 145 млн. человек. Даже если только 10% играют в комп. игры, то это около 15 млн. человек! И вот вам аж 100 карт с барского плеча! Издевательство какое-то :(
Ситилинк продаёт партию из видеокарт GeForce RTX 3050 по цене 26 500 рублей – условия акции
Андрей Маликов
18:18
киргизский сом kgs
Российские майнеры распродают фермы и оборудование для добычи Эфира и Биткоинов
Abraxas29
18:18
Я тебе больше скажу, Россия фотошаблоны производит не только для себя но и на заказ. Инфа в инете.
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Abraxas29
18:16
А им зачем, чего бисер метать перед свиньями, контингент это сайта - школота и либерда которым что русское то плохое. Те кому надо и так всё знают.
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
lеad
18:16
Русские в Америке делают
Новый грузовой беспилотник компании Natilus сможет перевозить на 60% грузов больше за половину стоимости
Дмитрий Байков
18:16
была такая мать давно. только в версии P4C800E-Deluxe Wi-Fi
Строим отказоустойчивый массив RAID на дисках Parallel ATA и плате ASUS P4C800 Deluxe
Drukalo
18:16
Зелекокоин уже есть на Окраине;)
Известный стример вывел $500 000 из созданной им и рухнувшей криптовалюты CxCoin
rainaustin
18:15
Интересно как сразу после релиза цена на 2070 летела за 45к а 2060 стоила от 35к. Сам в это время покупал, как раз на неделю до релиза 2060.
Ситилинк продаёт партию из видеокарт GeForce RTX 3050 по цене 26 500 рублей – условия акции
Abraxas29
18:15
"И да, бесспорно, производительность у «Эльбрусов» крайне низкая, даже по сравнению с устаревшим Intel Core i7 2600." Бесспорно для тех кто его тестит в винде под эмуляцией в оптимизированных под х86 ...
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем