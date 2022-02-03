Отношение к Star Citizen в игровом сообществе незавидное: даже несмотря на постоянные периоды бесплатного доступа, благодаря которым все желающие могут лично оценить объём изменений в игре, значительная часть геймеров уже утратила веру в то, что проект когда-нибудь доберётся до релиза в полноценном, готовом виде. Теперь студия Cloud Imperium Games подлила масла в огонь скептицизма, заявив, что ограничит «дорожную карту» развития Star Citizen, перестав оглашать в ней долгосрочные планы.
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По словам разработчиков, процесс производства Star Citizen таков, что многие планы впоследствии переносятся на более поздний срок, и это огорчает «наиболее страстных» поклонников игры, которые воспринимают планы как своего рода обещание от разработчиков, хотя это в корне не так.
Отныне Cloud Imperium Games будет публиковать в «дорожной карте» только планы на текущий и следующий кварталы, не забегая далеко в будущее.
В самом деле, смысла в публикации каких бы то ни было долгосрочных планов относительно Star Citizen мало: если верить близким к студии источникам, то до финала проект доведут не раньше, чем через пять лет. И то: сначала выпустят режим одиночной кампании Squadron 42, а лишь затем на финишную прямую выйдет основная Star Citizen.