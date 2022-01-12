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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Создатели Star Citizen допустили, что выпуск кампании Squadron 42 может задержаться ещё на несколько лет
Ничего, наши внуки или даже правнуки сыграют. Но это не точно.
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Тема Star Citizen и её полноценного релиза, который когда-нибудь, наверное, всё-таки случится, достаточно болезненная, и представители студии Cloud Imperium Games отнюдь не торопятся успокаивать пользователей. Даже наоборот: разработчики открыто признают, что разработка затягивается, и неизвестно, когда она вообще завершится.

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В частности, главный операционный директор Cloud Imperium Games Карл Джонс уточнил, что руководитель проекта Крис Робертс сейчас много времени проводит в манчестерском подразделении студии, из-за чего в том числе страдают сроки сдачи Squadron 42 — самостоятельной сюжетной кампании Star Citizen с участием голливудских звёзд.

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По подсчётам Джонса, если ситуация не изменится в ближайшее время, то выпуск Squadron 42 задержится ещё на год или два. А учитывая, что кампанию намеревались выпустить раньше основной Star Citizen, можно только предполагать, как долго нам ещё предстоит ждать полноценного релиза этого космического во всех смыслах проекта.

#star citizen #cloud imperium games
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terenty79
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Vladimir Kamyshnikov
15:55
Она самая, ага
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warmuza
15:55
надеюсь, хоть в этой игре можно будет трахать кроганов
Создатели Star Citizen допустили, что выпуск кампании Squadron 42 может задержаться ещё на несколько лет
Shock Memes
15:52
Это как раз проблемы нищука. Ты еще скажи, что если мерседес стоит дороже жигуля ,то это не твои проблемы и ты можешь его украсть.
Предзагрузка Steam-версии God of War (2018) стартует сегодня вечером
Виктор Карпук
15:51
ага, проц стоит 4500р в ситилинке. А толку - мать под него - минимум 18000р!
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Manager
15:49
В данном случае, это хороший пример ошибки выжившего. А где-то в это время другие 24 соло-майнера с подобными мощностями за целый год не получили ничего.
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ахахах
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я скачал его как-то этот фильм,но пока ещё непосмотрел.Говорят,што нормальный вроде
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omoikane
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и какая на него рек цена?
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