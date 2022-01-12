Ничего, наши внуки или даже правнуки сыграют. Но это не точно.

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Тема Star Citizen и её полноценного релиза, который когда-нибудь, наверное, всё-таки случится, достаточно болезненная, и представители студии Cloud Imperium Games отнюдь не торопятся успокаивать пользователей. Даже наоборот: разработчики открыто признают, что разработка затягивается, и неизвестно, когда она вообще завершится.

реклама

В частности, главный операционный директор Cloud Imperium Games Карл Джонс уточнил, что руководитель проекта Крис Робертс сейчас много времени проводит в манчестерском подразделении студии, из-за чего в том числе страдают сроки сдачи Squadron 42 — самостоятельной сюжетной кампании Star Citizen с участием голливудских звёзд.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

По подсчётам Джонса, если ситуация не изменится в ближайшее время, то выпуск Squadron 42 задержится ещё на год или два. А учитывая, что кампанию намеревались выпустить раньше основной Star Citizen, можно только предполагать, как долго нам ещё предстоит ждать полноценного релиза этого космического во всех смыслах проекта.