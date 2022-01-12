Тема Star Citizen и её полноценного релиза, который когда-нибудь, наверное, всё-таки случится, достаточно болезненная, и представители студии Cloud Imperium Games отнюдь не торопятся успокаивать пользователей. Даже наоборот: разработчики открыто признают, что разработка затягивается, и неизвестно, когда она вообще завершится.
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В частности, главный операционный директор Cloud Imperium Games Карл Джонс уточнил, что руководитель проекта Крис Робертс сейчас много времени проводит в манчестерском подразделении студии, из-за чего в том числе страдают сроки сдачи Squadron 42 — самостоятельной сюжетной кампании Star Citizen с участием голливудских звёзд.
По подсчётам Джонса, если ситуация не изменится в ближайшее время, то выпуск Squadron 42 задержится ещё на год или два. А учитывая, что кампанию намеревались выпустить раньше основной Star Citizen, можно только предполагать, как долго нам ещё предстоит ждать полноценного релиза этого космического во всех смыслах проекта.