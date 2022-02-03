И того, и другого — много. Даже чрезмерно.

По мере приближения к релизу активность разработчиков Horizon Forbidden West закономерно нарастает: сегодня нашему вниманию представили свежий геймплейный трейлер, посвящённый вызовам в мире игры и опасностям, с которыми предстоит столкнуться Элой.

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Как уточняют разработчики, в мире Horizon Forbidden West нас ждёт масса различных опасностей и проблем, и к каждой из них необходимо быть готовыми. Закупаться снаряжением, оружием, выбирать противников по силам и не забредать в локации, выбраться из которых в целости и сохранности будет практически невозможно. Помимо различных неблагоприятных природных условий мы также можем стать жертвами местных машин и попросту разбойников, занявших значительную часть территории «Запретного запада».

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Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля на PlayStation 5 и PlayStation 4. Возможно, рано или поздно игра также посетит PC, как это в своё время сделала её предшественница.