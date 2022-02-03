Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Опасности и вызовы мира Horizon Forbidden West — в свежем геймплейном трейлере
И того, и другого — много. Даже чрезмерно.
анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070
-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

По мере приближения к релизу активность разработчиков Horizon Forbidden West закономерно нарастает: сегодня нашему вниманию представили свежий геймплейный трейлер, посвящённый вызовам в мире игры и опасностям, с которыми предстоит столкнуться Элой.

реклама

Как уточняют разработчики, в мире Horizon Forbidden West нас ждёт масса различных опасностей и проблем, и к каждой из них необходимо быть готовыми. Закупаться снаряжением, оружием, выбирать противников по силам и не забредать в локации, выбраться из которых в целости и сохранности будет практически невозможно. Помимо различных неблагоприятных природных условий мы также можем стать жертвами местных машин и попросту разбойников, занявших значительную часть территории «Запретного запада».

анонсы и реклама
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля на PlayStation 5 и PlayStation 4. Возможно, рано или поздно игра также посетит PC, как это в своё время сделала её предшественница.

#horizon forbidden west
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Опасности и живописные локации в сюжетном трейлере Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West отправилась в печать
Продолжительность прохождения сюжетной лнии Horizon Forbidden West примерно соответствует предшественнице
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
175
Мой AMD Ryzen 5 1600 деградировал после легкого разгона — подробный отчет
258
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 6
6
О майнинге и цене видеокарт - размышляю, когда же цены упадут
60
Рассказываю, как бесплатно получать криптовалюту KSX на базе Polkadot и их NFT
5
Обзор SSD 128Gb за 1000 рублей - Movespeed 128 GB модель YSSDJQB-128GSQ
22
Обслуживание видеокарты ROG Strix GeForce® GTX 1060 OC edition 6GB
16
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на выставке CES 2022
5
Windows 11 и MS Office Pro Plus доступны с большими скидками на распродаже к китайскому Новому году
Строим отказоустойчивый массив RAID на дисках Parallel ATA и плате ASUS P4C800 Deluxe
23

Сейчас обсуждают

NOFX
18:21
100 видюх это курам на смех 😂 Тупо пиар от щитлинка.
Ситилинк продаёт партию из видеокарт GeForce RTX 3050 по цене 26 500 рублей – условия акции
Александр Николаев
18:20
100 видеокарт на страну с населением 145 млн. человек. Даже если только 10% играют в комп. игры, то это около 15 млн. человек! И вот вам аж 100 карт с барского плеча! Издевательство какое-то :(
Ситилинк продаёт партию из видеокарт GeForce RTX 3050 по цене 26 500 рублей – условия акции
Андрей Маликов
18:18
киргизский сом kgs
Российские майнеры распродают фермы и оборудование для добычи Эфира и Биткоинов
Abraxas29
18:18
Я тебе больше скажу, Россия фотошаблоны производит не только для себя но и на заказ. Инфа в инете.
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Abraxas29
18:16
А им зачем, чего бисер метать перед свиньями, контингент это сайта - школота и либерда которым что русское то плохое. Те кому надо и так всё знают.
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
lеad
18:16
Русские в Америке делают
Новый грузовой беспилотник компании Natilus сможет перевозить на 60% грузов больше за половину стоимости
Дмитрий Байков
18:16
была такая мать давно. только в версии P4C800E-Deluxe Wi-Fi
Строим отказоустойчивый массив RAID на дисках Parallel ATA и плате ASUS P4C800 Deluxe
Drukalo
18:16
Зелекокоин уже есть на Окраине;)
Известный стример вывел $500 000 из созданной им и рухнувшей криптовалюты CxCoin
rainaustin
18:15
Интересно как сразу после релиза цена на 2070 летела за 45к а 2060 стоила от 35к. Сам в это время покупал, как раз на неделю до релиза 2060.
Ситилинк продаёт партию из видеокарт GeForce RTX 3050 по цене 26 500 рублей – условия акции
Abraxas29
18:15
"И да, бесспорно, производительность у «Эльбрусов» крайне низкая, даже по сравнению с устаревшим Intel Core i7 2600." Бесспорно для тех кто его тестит в винде под эмуляцией в оптимизированных под х86 ...
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем