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Новости Software Игнатий Колыско
Разработчики игр остались довольны работой со Steam Deck
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Журналисты издания PC Gamer подготовили и выпустили большой обзорный материал, проливающий свет на отношение разработчиков к карманному ПК Steam Deck. Авторы заметки считают, что данное устройство может очень сильно повлиять на будущее игровой индустрии.

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Опрошенные журналистами PC Gamer разработчики остались очень довольными Steam Deck и заявили, что с ним очень легко работать (несмотря на ОС Linux и программную надстройку Proton). Например, программист Iron Gate Джонатан Смарс отметил, что графические настройки Valheim на Steam Deck пришлось чуточку снизить, но игра всё равно выглядит хорошо.

Разработчик Rise to Ruin Реймонд Доерр заметил, что добавление поддержки Steam Deck для его игры оказалось предельно простым занятием.

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Причина для беспокойства у девелоперов только одна: Valve очень быстро может забросить поддержку Steam Deck, что бывало раньше с другими продуктами компании. Напомним, первым покупателям карманный ПК станет поступать уже 28 февраля, в России официальные продажи начнутся позже.

#valve #steam deck
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