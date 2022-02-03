Но что будет через год?

Журналисты издания PC Gamer подготовили и выпустили большой обзорный материал, проливающий свет на отношение разработчиков к карманному ПК Steam Deck. Авторы заметки считают, что данное устройство может очень сильно повлиять на будущее игровой индустрии.

реклама

Опрошенные журналистами PC Gamer разработчики остались очень довольными Steam Deck и заявили, что с ним очень легко работать (несмотря на ОС Linux и программную надстройку Proton). Например, программист Iron Gate Джонатан Смарс отметил, что графические настройки Valheim на Steam Deck пришлось чуточку снизить, но игра всё равно выглядит хорошо.

Разработчик Rise to Ruin Реймонд Доерр заметил, что добавление поддержки Steam Deck для его игры оказалось предельно простым занятием.

анонсы и реклама 1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02 <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты -40% в Киберпонедельник в Ситилинке -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI RTX 3070 со скидкой 15 000р

Причина для беспокойства у девелоперов только одна: Valve очень быстро может забросить поддержку Steam Deck, что бывало раньше с другими продуктами компании. Напомним, первым покупателям карманный ПК станет поступать уже 28 февраля, в России официальные продажи начнутся позже.