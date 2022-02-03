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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
9,5 минут кооперативного геймплея Dying Light 2 записали на видео
Видео от журналистов IGN.
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Как и предшественница, Dying Light 2 поддерживает совместное прохождение игры вместе с друзьями. Учитывая возросший масштаб игрового мира, данная функция может стать отличным способом скоротать время и развеять скуку, поэтому вполне логично, что свежее видео от издания IGN посвящено именно демонстрации совместного прохождения зомби-боевика.

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К сожалению, журналисты не напрягались, поэтому в нижеуказанном ролике продемонстрированы только дневные вылазки и выполнения заданий. Ночных операций, когда в Dying Light 2 начинается самый «экшен», а в жилах стынет кровь, в видео нет.

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Релиз Dying Light 2 состоится уже завтра, 4 февраля. Рецензенты выставили зомби-боевику достаточно высокие оценки, отметив расширение масштабов проекта и превосходство над оригинальной Dying Light по всем параметрам. Кроме сюжета и значительной части заданий: первый в новинке банален и неубедителен, вторые — зачастую скучны и однообразны. Что об игре думают простые геймеры, узнаем совсем скоро.

#techland #dying light 2
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Night_RedCat
15:10
Ну как это, для спекуляций и хранения денег не в куче нулей баксов, а в паре нулей крипты.
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ev_rus
15:10
На 4.0 она как 1650Супер работает, опережая 1060 6Гб.
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Вячеслав Безруков
15:06
То бишь этот проц мне как раз даром ненужен.и прочие pcie,ddr 5.0.пусть себе оставят этот шлак.
AMD в этом году обещала сфокусироваться на архитектуре Zen 4
Иван Иванов
15:05
Интерфейс у всех соцсетей с извращениями. Мне кажется, они это практикуют как способ привязки пользователя, чтобы он потом нигде не ориентировался, кроме одного сайта.
Facebook: количество активных пользователей сократилось до минимума
Иван Иванов
15:04
"Это, конечно, не круто работать, как десять лет тому назад" - мне кажется, это автоматический перевод с китайского языка.
Facebook: количество активных пользователей сократилось до минимума
ev_rus
15:02
Просто 6500ХТ логичнее было сделать сильнее, хотя бы на 6Гб и одинаково работающую на 4.0 и 3.0.
AMD пока не определилась, какую видеокарту назначить конкурентом NVIDIA GeForce RTX 3050
KhabMan
14:56
Да, скорее всего рост опять будет. Но лихорадке скоро должен прийти конец. Пока эта валюта используется исключительно с целью спекуляций на рынке, у неё не будет существенного спроса, ибо зачем она ну...
Биткоин и Эфир дешевеют, а Киты скупают цифровое золото с целью создать дефицит предложения на рынке
sanchez521
14:53
Доказательств, конечно, не будет?
В паблике «Подслушано DNS» анонимный сотрудник DNS слил коммерческую тайну о продаже видеокарт
sanchez521
14:52
За такие есть статья ук рф
В паблике «Подслушано DNS» анонимный сотрудник DNS слил коммерческую тайну о продаже видеокарт
bumbox
14:49
в одном абзаце заглот пишет: -- В настоящее время отток продолжается, а в краткосрочной перспективе ожидается дефицит Биткоинов. в след. абзаце уже: -- Нужно понимать, что стратегия может и не сработ...
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