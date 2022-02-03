Как и предшественница, Dying Light 2 поддерживает совместное прохождение игры вместе с друзьями. Учитывая возросший масштаб игрового мира, данная функция может стать отличным способом скоротать время и развеять скуку, поэтому вполне логично, что свежее видео от издания IGN посвящено именно демонстрации совместного прохождения зомби-боевика.
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К сожалению, журналисты не напрягались, поэтому в нижеуказанном ролике продемонстрированы только дневные вылазки и выполнения заданий. Ночных операций, когда в Dying Light 2 начинается самый «экшен», а в жилах стынет кровь, в видео нет.
Релиз Dying Light 2 состоится уже завтра, 4 февраля. Рецензенты выставили зомби-боевику достаточно высокие оценки, отметив расширение масштабов проекта и превосходство над оригинальной Dying Light по всем параметрам. Кроме сюжета и значительной части заданий: первый в новинке банален и неубедителен, вторые — зачастую скучны и однообразны. Что об игре думают простые геймеры, узнаем совсем скоро.