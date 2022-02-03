Вот так, оказавшись в нужное время и в нужном месте, можно неожиданно для себя стать обеспеченным человеком.

Несколько дней назад стало известно о том, что Sony собирается приобрести студию Bungie, последние несколько лет известную только благодаря Destiny и Destiny 2, за умопомрачительные $3,6 миллиарда. Данную сумму многие аналитики, в том числе и обеспеченные и успешные диванные, считают расточительством. Сегодня же из материалов Sony выяснилось, что непосредственно на выкуп активов Bungie компания потратит $2,4 миллиарда; оставшиеся $1,2 млрд — выплаты сотрудникам студии с целью их удержания на своих рабочих местах.

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Безусловно, данные выплаты будут не единоразовыми, чтобы не сделать всех в одночасье миллионерами, а постепенными, долгосрочными. Таким образом Sony планирует мотивировать и поощрять тех разработчиков, которые остались недовольны известием о переходе Bungie под контроль японской корпорации, но важны для функционирования студии.

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Строго говоря, недовольство сотрудников Bungie, если оно и вправду имеется, непонятно: для студии технически ничего не меняется — Sony обещает сохранить ей полную творческую свободу и даже оставить на своих местах весь административный состав. Зато под покровительством крупной компании у студии появится возможность создавать более высокобюджетные игры.