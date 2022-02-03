Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Почти 150 тысяч человек «подписали» петицию в поддержку выпуска Days Gone 2
Sony решила. Sony своё решение менять не привыкла. Не пребывайте в иллюзиях.
анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070

Из многочисленных интервью с разработчиками и руководителями проекта Days Gone нам известно, что студия Bend подразумевала, что у игры будет продолжение. Оно должно было по всем параметрам превзойти оригинал, однако Sony как спонсор и тот, кто принимает окончательное решение, забраковала данную идею, оставив неплохой по своей сути проект без сиквела.

реклама

По словам разработчиков, Sony осталась недовольна тем, как Days Gone приняли обозреватели и критики: статус компании не позволяет ей выпускать проекты со столь низкими оценками, поэтому руководство игрового подразделения японского гиганта закрыло сиквел, решив не давать разработчикам даже малейшего шанса на исправление ситуации.

Игрокам, однако, Days Gone пришлась по душе, и они закономерно хотели бы увидеть продолжение истории байкера в мире, полном «фриков». По такому поводу они в прошлом году организовали петицию на известном портале Change.org, и вот, на сегодняшний день её «подписали» уже без малого сто пятьдесят тысяч человек.

анонсы и реклама
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Как только число подписантов перевалит за 150 тысяч, данная петиция станет одной из наиболее активных на текущий момент, что, как надеются её (петиции) авторы, привлечёт внимание Sony. Впрочем, Sony не славится тем, что прислушивается к подобным петициям. В конце концов, огромные деньги и репутацию в случае чего будут терять вовсе не подписанты, а Sony.

#sony #days gone
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Руководитель PlayStation объяснил, зачем Sony покупает Bungie
AMD считает, что интерес к индивидуализации её процессоров продолжит расти
Акции Sony подешевели на 8,6% из-за откровений компании о дефиците консолей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
172
Мой AMD Ryzen 5 1600 деградировал после легкого разгона — подробный отчет
228
О майнинге и цене видеокарт - размышляю, когда же цены упадут
51
Обзор SSD 128Gb за 1000 рублей - Movespeed 128 GB модель YSSDJQB-128GSQ
20
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 6
3
Рассказываю, как бесплатно получать криптовалюту KSX на базе Polkadot и их NFT
5
Обслуживание видеокарты ROG Strix GeForce® GTX 1060 OC edition 6GB
13
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на выставке CES 2022
5
Windows 11 и MS Office Pro Plus доступны с большими скидками на распродаже к китайскому Новому году
Строим отказоустойчивый массив RAID на дисках Parallel ATA и плате ASUS P4C800 Deluxe
12

Сейчас обсуждают

Зеновий Радеонович
13:29
Как и Nissan Patrol, например.
В паблике «Подслушано DNS» анонимный сотрудник DNS слил коммерческую тайну о продаже видеокарт
Alexander Rommel
13:29
Вот ещё, может кому пригодится. Ссылки не даю, всё равно потрут. По картинке можно найти, ну вы в курсе)
В паблике «Подслушано DNS» анонимный сотрудник DNS слил коммерческую тайну о продаже видеокарт
ALprot
13:28
Приемлимая цена, тихая работа, достаточно высокая скорость, ну и за 7 лет пользования самый старый дтск до сих пор шуршит как электровеник. А вы чем пользуетесь и почему?
Опубликована статистика Backblaze за 2021 год по надежности жестких дисков
Felsher03
13:28
Да и правильно, мне тоже!))
В паблике «Подслушано DNS» анонимный сотрудник DNS слил коммерческую тайну о продаже видеокарт
Алексей Королев
13:26
Тотально не согласен, я считаю, что благородство, честность, справедливость, правда, все эти понятия есть, и людей придерживающихся данных понятий и принципов не мало. Так уж, к сожалению, сложилось, ...
В паблике «Подслушано DNS» анонимный сотрудник DNS слил коммерческую тайну о продаже видеокарт
Дмитрий Лесной
13:26
В 30фпс тоже нормально, не зря на консолях именно 30. Ну на свиче точно, не знаю про другие) Ведь стиком нельзя слишком быстро крутить обзор, там это специально замедлено,вот и разрывы из-за низкого ф...
Можно ли 7 лет не покупать новую видеокарту – GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 980 Ti в тесте SH
brazil
13:25
платят за кол-во просмотров и кол-во комментов.
Майнер собрал ферму из 33 видеокарт за 3 000 000 р и рассказал о резком падении доходности Эфира
intel fan
13:24
всегда писал, что тут заповедник дебилоидов, которые сидят на жопе и верят, что им кто-то сделает хорошо. просто так.
Майнер собрал ферму из 33 видеокарт за 3 000 000 р и рассказал о резком падении доходности Эфира
Виталий Shokerxxx
13:23
22 год какие пенты 4 и ата рейд). только рейд 0 из 2 1 терабайтных пси 4.0 м2 ссд. тогда можно достичь скорости пси 5.0..
Строим отказоустойчивый массив RAID на дисках Parallel ATA и плате ASUS P4C800 Deluxe
Felsher03
13:23
Мне тоже как обладателю 11го интела интересно! Где он кроме всяких линпаков греется? Да и взял я 11700к+z590, потому что выходил дешевле 5800х+х570.
Мой AMD Ryzen 5 1600 деградировал после легкого разгона — подробный отчет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем