Sony решила. Sony своё решение менять не привыкла. Не пребывайте в иллюзиях.

Из многочисленных интервью с разработчиками и руководителями проекта Days Gone нам известно, что студия Bend подразумевала, что у игры будет продолжение. Оно должно было по всем параметрам превзойти оригинал, однако Sony как спонсор и тот, кто принимает окончательное решение, забраковала данную идею, оставив неплохой по своей сути проект без сиквела.

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По словам разработчиков, Sony осталась недовольна тем, как Days Gone приняли обозреватели и критики: статус компании не позволяет ей выпускать проекты со столь низкими оценками, поэтому руководство игрового подразделения японского гиганта закрыло сиквел, решив не давать разработчикам даже малейшего шанса на исправление ситуации.

Игрокам, однако, Days Gone пришлась по душе, и они закономерно хотели бы увидеть продолжение истории байкера в мире, полном «фриков». По такому поводу они в прошлом году организовали петицию на известном портале Change.org, и вот, на сегодняшний день её «подписали» уже без малого сто пятьдесят тысяч человек.

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Как только число подписантов перевалит за 150 тысяч, данная петиция станет одной из наиболее активных на текущий момент, что, как надеются её (петиции) авторы, привлечёт внимание Sony. Впрочем, Sony не славится тем, что прислушивается к подобным петициям. В конце концов, огромные деньги и репутацию в случае чего будут терять вовсе не подписанты, а Sony.