Gearbox с гордостью и радостью сообщила о том, что её фэнтезийный проект Tiny Tina’s Wonderlands отправился в печать. Данный этап в жизни игры означает, что её разработка с контентной точки зрения полностью завершена, и сейчас авторы переходят к этапу финального выявления ошибок, если таковые, конечно, вообще есть. Практика показывает, что ошибки обязательно будут, поэтому не удивимся, если в конце марта вместе с игрой предстоит загрузить и обновление «первого дня».
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Напомним, что Tiny Tina’s Wonderlands представляет собой фантастический боевик с элементами ролевой игры, действие которого разворачивается в мире, созданном отнюдь не здоровой фантазией Крошки Тины. Проект — ответвление серии Borderlands, поэтому ожидайте встретить знакомых персонажей. В незнакомых правилах и сеттинге.
don't look now 👀— Tiny Tina's Wonderlands 🦄 (@PlayWonderlands) February 2, 2022
Tiny Tina's Wonderlands JUST WENT GOLD baybay!!! 🏆🥇 pic.twitter.com/Esxsv5qI0e
Релиз игры запланирован на 25 марта на всех актуальных платформах. А учитывая суть данного материала, с вероятностью, близкой к стопроцентной, дата выхода уже не изменится.