И он теперь неизменен. Скорее всего.

Gearbox с гордостью и радостью сообщила о том, что её фэнтезийный проект Tiny Tina’s Wonderlands отправился в печать. Данный этап в жизни игры означает, что её разработка с контентной точки зрения полностью завершена, и сейчас авторы переходят к этапу финального выявления ошибок, если таковые, конечно, вообще есть. Практика показывает, что ошибки обязательно будут, поэтому не удивимся, если в конце марта вместе с игрой предстоит загрузить и обновление «первого дня».

реклама

Напомним, что Tiny Tina’s Wonderlands представляет собой фантастический боевик с элементами ролевой игры, действие которого разворачивается в мире, созданном отнюдь не здоровой фантазией Крошки Тины. Проект — ответвление серии Borderlands, поэтому ожидайте встретить знакомых персонажей. В незнакомых правилах и сеттинге.

don't look now 👀



Tiny Tina's Wonderlands JUST WENT GOLD baybay!!! 🏆🥇 pic.twitter.com/Esxsv5qI0e — Tiny Tina's Wonderlands 🦄 (@PlayWonderlands) February 2, 2022

анонсы и реклама 1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02 <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты -40% в Киберпонедельник в Ситилинке -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI RTX 3070 со скидкой 15 000р

Релиз игры запланирован на 25 марта на всех актуальных платформах. А учитывая суть данного материала, с вероятностью, близкой к стопроцентной, дата выхода уже не изменится.