Тревожное известие: а сколько ещё тысяч исправлений понадобится после релиза?

Несмотря на то, что Dying Light 2 давно ушла в печать, разработчики из Techland продолжали проводить тестирования и выявлять огрехи и недоработки. Таковых с момента отправки проекта «на золото» уже набралось больше тысячи, и все они будут исправлены в так называемом патче первого дня — то есть, обновлении, которое игроки загрузят одновременно с игрой в день её выхода.

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В число исправленных, например, входят ошибки в диалогах, из-за чего продвижение по сюжету могло застопориться. Кроме того, авторы исправили ошибки, приводившие к вылетам игры на рабочий стол, вернули недостающее звуковое сопровождение и озвучку.

К слову, обилие багов и недочётов стало одной из главных причин, по которым критики в среднем оценили Dying Light 2 всего на 78 баллов из 100 возможных. Им-то приходилось играть в версию без данного монструозного обновления. Так что нам, можно сказать, повезло: увидим проект в состоянии хотя бы близком к необходимому.

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Релиз Dying Light 2 состоится уже завтра на всех актуальных платформах.