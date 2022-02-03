Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Gran Turismo 7: полчаса геймплея и дополнительные подробности
Игра — эксклюзив PlayStation 4 и PlayStation 5.
анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070

Sony, как и обещала, в ночь со второго на третье февраля провела трансляцию нового выпуска State of Play, главным героем которой стал годовящийся к релизу через месяц гоночный симулятор Gran Turismo 7. Нам показали получасовой ролик с демонстрацией геймплея и основных особенностей новинки, параллельно рассказывая, какие новые особенности игрового процесса нас в ней ждут.

реклама

По словам разработчиков, Gran Turismo 7 самая полноценная с точки зрения контентного наполнения часть франшизы: здесь представлено более четырёхсот видов машин, свыше трёх десятков локаций и более девяноста различных трасс. Отдельно разработчики отметили редактор гонок, в котором можно будет выбрать трассу, настроить уровень мастерства оппонентов, а также задать конкретные погодные условия.

Присутствует режим разделённого экрана. Во времена, когда каждая PlayStation 5 на вес золота, данная функция может стать неплохим подспорьем. Автомобили можно «тюнинговать», причём не только внешне, но и внутренне: от конкретных модификаций будут зависеть скоростные характеристики машины, улучшаться её управляемость и многое другое.

Игра полностью поддерживает все функции контроллера DualSense для PlayStation 5: и тактильную отдачу, и адаптивные триггеры. По замыслу разработчиков, это позволит игрокам чувствовать машину и её поведение на конкретной трассе.

анонсы и реклама
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Релиз Gran Turismo 7 назначен на 4 марта. Целевые платформы — PlayStation 4 и PlayStation 5.

#gran turismo 7
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Базовая версия Gran Turismo 7 для PlayStation 5 будет «весить» почти 90 Гбайт
Sony проведёт следующий выпуск State of Play уже в начале февраля, гвоздь программы — Gran Turismo 7
Новая информация о Gran Turismo 7 была опубликована на буклете японского магазина
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пользователи Windows 10 массово переходят на Windows 11 — разбираемся в причинах
124
Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
165
На что способен набор отверток WMC из Светофора за 10$
17
Мой AMD Ryzen 5 1600 деградировал после легкого разгона — подробный отчет
178
О майнинге и цене видеокарт - размышляю, когда же цены упадут
49
Обзор SSD 128Gb за 1000 рублей - Movespeed 128 GB модель YSSDJQB-128GSQ
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4
19
Обслуживание видеокарты ROG Strix GeForce® GTX 1060 OC edition 6GB
10
Windows 11 и MS Office Pro Plus доступны с большими скидками на распродаже к китайскому Новому году
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на выставке CES 2022
4

Сейчас обсуждают

Жорiн з Азову
02:51
Цены на некоторые видеокарты рухнули вдвое на фоне надвигающейся криптозимы
Slow Mo
02:40
12 серию Интуля надо же Ситилинку пропихнуть,способ 1 опустить конкурента,афтар старается
Мой AMD Ryzen 5 1600 деградировал после легкого разгона — подробный отчет
Semёnov
02:37
Эта новость уже была здесь. 13 ноября. https://overclockers.ru/blog/molexandr/show/59156/v-steam-deck-masshtabirovanie-amd-fsr-vstroeno-v-os-i-potencialno-smozhet-rabotat-vo-vseh-igrah Зачем тулить её...
Steam Deck получила поддержку AMD FidelityFX Super Resolution
Night_RedCat
02:35
То что все знают, просто задокументировали сливами и скринами.
В паблике «Подслушано DNS» анонимный сотрудник DNS слил коммерческую тайну о продаже видеокарт
Slow Mo
02:34
Чет не очень помогает,фонды лихорадит ,будущее туманно
Цены на некоторые видеокарты рухнули вдвое на фоне надвигающейся криптозимы
in_cognito
02:30
newegg shuffle only
Цены на некоторые видеокарты рухнули вдвое на фоне надвигающейся криптозимы
Анна Невская
02:28
Что значит "всплыли"? источник кто, где? это официальная информация? или просто какой то Вася Пупкин намалевал 5 картинок, а вы решили на этом новость склепать?
Серия The Dark Pictures получит ещё пять проектов
BugzBunny
02:26
Остается заказывать с СU.
В паблике «Подслушано DNS» анонимный сотрудник DNS слил коммерческую тайну о продаже видеокарт
Alex23
02:23
Не может быть, прям интервью века
В паблике «Подслушано DNS» анонимный сотрудник DNS слил коммерческую тайну о продаже видеокарт
Vincentprapor
02:04
Да и насчёт "не добавить память" это зависит в каком ноутбуке, так как в игровом используется DDR5, а не LPDDR5
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на выставке CES 2022
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем