Sony, как и обещала, в ночь со второго на третье февраля провела трансляцию нового выпуска State of Play, главным героем которой стал годовящийся к релизу через месяц гоночный симулятор Gran Turismo 7. Нам показали получасовой ролик с демонстрацией геймплея и основных особенностей новинки, параллельно рассказывая, какие новые особенности игрового процесса нас в ней ждут.
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По словам разработчиков, Gran Turismo 7 самая полноценная с точки зрения контентного наполнения часть франшизы: здесь представлено более четырёхсот видов машин, свыше трёх десятков локаций и более девяноста различных трасс. Отдельно разработчики отметили редактор гонок, в котором можно будет выбрать трассу, настроить уровень мастерства оппонентов, а также задать конкретные погодные условия.
Присутствует режим разделённого экрана. Во времена, когда каждая PlayStation 5 на вес золота, данная функция может стать неплохим подспорьем. Автомобили можно «тюнинговать», причём не только внешне, но и внутренне: от конкретных модификаций будут зависеть скоростные характеристики машины, улучшаться её управляемость и многое другое.
Игра полностью поддерживает все функции контроллера DualSense для PlayStation 5: и тактильную отдачу, и адаптивные триггеры. По замыслу разработчиков, это позволит игрокам чувствовать машину и её поведение на конкретной трассе.
Релиз Gran Turismo 7 назначен на 4 марта. Целевые платформы — PlayStation 4 и PlayStation 5.