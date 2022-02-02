России в их числе нет.

В середине прошлой весны Respawn Entertainment представила Apex Legends Mobile — «портативную» версию своей сверхпопулярной королевской битвы, благодаря которой она сможет выйти на новые рынки, а если точнее, то на азиатский рынок, где мобильный гейминг преобладает над остальными формами видеоигровых развлечений.

реклама

С тех пор о данном проекте мы толком ничего не слышали, и вот, теперь длительное молчание закончилось: Respawn обяъвила о том, что Apex Legends Mobile готовится к «мягкому запуску» в десяти странах: в Аргентине, Колумбии, Мексике, Перу, Индонезии, Малайзии, на Филиппинах, в Сингапуре, Австралии и в Новой Зеландии.

The Soft Launch for Apex Mobile is coming! For those in the countries mentioned below, please follow the link, or visit your local Google Play Store page, to pre-register. For all other legends, sit tight! We'll have more info for you soon.



🔗: https://t.co/fXIxTwxkxe pic.twitter.com/LVInerdt14 — Respawn (@Respawn) February 1, 2022

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр 1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты -40% в Киберпонедельник в Ситилинке <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI RTX 3070 со скидкой 15 000р

Под «мягким» запуском в мобильной игровой индустрии принято понимать предварительный релиз, целью которого является поиск ошибок при участии большого количества пользователей. В конце концов, устройства у всех разные, «захламлённость» их тоже различная, и все эти критерии могут стать причинами проблем в работе приложения. Оптимизировать приложение так, чтобы оно исправно работало даже в запущенных случаях, основная задача девелоперов на данном этапе.