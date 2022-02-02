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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Мобильная версия Apex Legends готовится к «мягкому запуску» в десяти государствах
России в их числе нет.
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В середине прошлой весны Respawn Entertainment представила Apex Legends Mobile — «портативную» версию своей сверхпопулярной королевской битвы, благодаря которой она сможет выйти на новые рынки, а если точнее, то на азиатский рынок, где мобильный гейминг преобладает над остальными формами видеоигровых развлечений.

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С тех пор о данном проекте мы толком ничего не слышали, и вот, теперь длительное молчание закончилось: Respawn обяъвила о том, что Apex Legends Mobile готовится к «мягкому запуску» в десяти странах: в Аргентине, Колумбии, Мексике, Перу, Индонезии, Малайзии, на Филиппинах, в Сингапуре, Австралии и в Новой Зеландии.

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Под «мягким» запуском в мобильной игровой индустрии принято понимать предварительный релиз, целью которого является поиск ошибок при участии большого количества пользователей. В конце концов, устройства у всех разные, «захламлённость» их тоже различная, и все эти критерии могут стать причинами проблем в работе приложения. Оптимизировать приложение так, чтобы оно исправно работало даже в запущенных случаях, основная задача девелоперов на данном этапе.

#respawn entertainment #apex legends #apex legends mobile
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