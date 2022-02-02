Бывшие разработчики приключенческих игр Journey, What Remains of Edith Finch, а также ролевых игр Fallout и TES V: Skyrim собрались вместе и открыли новую студию.
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Образованная компания получила название Gardens, территориально её офисы находятся в Портленде и Лос-Анджелесе, но пока сотрудники студии находятся на «удалёнке». Амбиции у девелоперов пока довольно смелые, они хотят создавать увлекательные и полные жизнью многопользовательские проекты по всему миру.
В данный момент студия Gardens занята проработкой и разработкой таинственного проекта, у которого пока нет названия. Действие игры должно происходить в живописном мире, но на этом все подробности заканчиваются. Зато мы можем заняться изучением парочки концепт-артов, на которых изображены леса, камни и «приглаженные» герои.
Даты релиза у проекта пока нет. Ждём подробностей.